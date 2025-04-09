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難民安置將終止 德國移民政策趨保守

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖為德國一處難民緊急收容所。歐新社
圖為德國一處難民緊急收容所。歐新社

雖然未來德國政府是曾開放移民的基民盟主導，但未來不再會開放太多難民進入！德國政府近日宣布暫緩聯合國的難民安置計畫。雖然過去力主開放中東難民到德國接受庇護的前總理梅克爾是基民盟，但如今隨著極右派「另類選擇黨」崛起，反移民聲浪大增下，現在的基民盟政府也不得不更加保守。

強硬政策安撫民心

根據《半島電視台》報導，德國近日大選剛結束，中右派的基民盟預料將主導內閣，德國政府同時也宣布終止協助聯合國處理難民的計畫，近來基民盟與社會黨（未來可能共組聯合內閣）也達成共識，難民庇護與移民政策都將更強硬與保守。

德國目前是全球第三大接納移民國家，境內已有250萬人，其中有超過1百萬人來自烏克蘭，但近年來愈來愈多德國民眾對難民的接受度下降，尤其2月的大選，極右派、疑歐與反移民的另類選擇黨拿下152席、20.8%的得票率，躍居成為第2大黨，也讓主流政黨的移民政策被迫要更強硬。

德非移民佔最多國

從2016年起，德國就在歐盟內與聯合國難民總署合作，接受從土耳其、埃及、約旦與肯亞來的難民，而前三者許多難民都是因為敘利亞內戰的動盪而來，但許多民眾認為移民搶走本地人的工作，因此讓極右派有崛起的空間，近來歐洲許多國家，包括匈牙利、法國、奧地利、義大利等都有極右派因移民問題支持度大增。

不過若以人口比例來算，德國在2014年收容的難民還不到全球前10。《挪威難民委員會》提到，全球前10分別是荷屬阿魯巴（16.1%）、庫拉索（14.4%）、蒙特內哥羅（10.7%）、諾魯（9%）、亞美尼亞（8.7%）、黎巴嫩（8.7%）、哥倫比亞（5.6%）、捷克（5.1%）、摩爾多瓦（4.1%）與愛沙尼亞（4.1%），但這些國家大多經濟規模不高，也讓外界擔心難民的人道境遇。

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