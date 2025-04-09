李在明辭去共同民主黨黨魁 最快10日宣布角逐南韓總統大位

韓聯社報導，前總統尹錫悅遭彈劾下台後，南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明9日宣布辭去黨魁職務，準備投入6月3日舉行的總統大選。

被認為是總統大選領先者的李在明宣布辭去黨魁身分，共同民主黨預期李在明最快在10日宣布參選。

李在明在共同民主黨最高委員會會議說，很感激能夠擔任黨魁3年，並取得了一些有意義的成果。

李在明表示：「我並不感到特別遺憾或輕鬆，我相信我很快就會展開新的篇章」，暗示他可能參與總統大選。並指稱他相信南韓能夠渡過尹錫悅戒嚴令所引發的當前挑戰，就像1980年的光州事件後一樣。

李在明說：「我相信，憑藉我國人民過去克服逆境的偉大基因，我們一定能夠克服當前面臨的挑戰」，「我會一路陪伴著他們。」

李在明辭職後，共同民主黨將暫時由黨鞭朴贊大領導。