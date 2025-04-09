聽新聞
0:00 / 0:00
李在明辭去共同民主黨黨魁 最快10日宣布角逐南韓總統大位
韓聯社報導，前總統尹錫悅遭彈劾下台後，南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明9日宣布辭去黨魁職務，準備投入6月3日舉行的總統大選。
被認為是總統大選領先者的李在明宣布辭去黨魁身分，共同民主黨預期李在明最快在10日宣布參選。
李在明在共同民主黨最高委員會會議說，很感激能夠擔任黨魁3年，並取得了一些有意義的成果。
李在明表示：「我並不感到特別遺憾或輕鬆，我相信我很快就會展開新的篇章」，暗示他可能參與總統大選。並指稱他相信南韓能夠渡過尹錫悅戒嚴令所引發的當前挑戰，就像1980年的光州事件後一樣。
李在明說：「我相信，憑藉我國人民過去克服逆境的偉大基因，我們一定能夠克服當前面臨的挑戰」，「我會一路陪伴著他們。」
李在明辭職後，共同民主黨將暫時由黨鞭朴贊大領導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言