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《黑鏡》真實上演？英國打造「殺人預測系統」 人權團體怒轟冷酷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國政府正秘密研發「殺人預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。美聯社
英國政府正秘密研發「殺人預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。美聯社

英國政府正秘密研發「謀殺預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。此舉引發人權團體強烈批評，指控該系統「冷酷且反烏托邦」，恐加劇對弱勢與少數族群的歧視。

衛報報導，該計畫原名「謀殺預測計畫」（Homicide Prediction Project），後改稱為「共享資料以改善風險評估」（Sharing Data to Improve Risk Assessment）。儘管英國司法部強調此計畫仍處於研究階段，且僅分析有犯罪紀錄者的資料，但揭露此事的公民監督團體Statewatch指出，當中涉及的資料範圍極廣，包括家庭暴力受害者、自殘、精神健康與成癮紀錄等敏感資訊，甚至可能涵蓋無犯罪紀錄民眾。

根據Statewatch透過資訊公開法取得的文件顯示，該計畫所涉資料來自更早前的大曼徹斯特警方（GMP）和更廣泛的犯罪資料庫，除了姓名、出生年月日、性別、族裔等基本資料，也包含與警方初次接觸的年齡、是否曾為受害者（例如家暴）、身心健康紀錄等。相關資料還會與全國警政電腦系統連結。

Statewatch研究員萊爾（Sofia Lyall）痛批，這套「預測犯罪」的系統根本無法信任，且會「制度性強化原本就存在的種族與貧窮偏見」，是對少數族群與弱勢人口的嚴重侵害。

她表示：「將人自動分類為潛在的暴力罪犯本就錯誤，更何況這些判斷還建立在身心健康與成癮等極度敏感的資訊之上。」

英國司法部發言人則回應稱：「這項研究僅用於風險評估研究目的，僅分析有定罪紀錄的資料，用以協助了解假釋犯再犯暴力罪的風險。未來將會公布研究報告。」

報導指出，該計畫由前首相蘇納克任內主導，目的是提升現行風險評估工具的準確性，進一步保護民眾安全。

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