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6國警告：中國大陸間諜軟體鎖定台獨與西藏人權人士

中央社／ 底特律8日綜合外電報導

英、美等6國的情報機構今天警告，北京安全部門正日益利用惡意手機應用程式（App）來監視台獨人士、西藏維權人士等對象。

路透社報導，英國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲和德國網路安全機構簽署的公告指出，部署惡意監控軟體的，是據報與中國公安部有關聯的成都承包商「四川電科網安科技股份有限公司」。

英國國家網路安全中心（National Cyber SecurityCentre, NCSC）在公告中說，蒙受最大風險的包括與台獨、西藏人權、維吾爾穆斯林等新疆少數族群、民運人士（包括在香港）以及法輪功成員。

公告說，這間成都承包商涉及部署兩套分別為BADBAZAAR與MOONSHINE的惡意軟體，用以竊取行動裝置中的敏感資訊，還能讓操作者遠端存取裝置的相機、麥克風與定位資料。

英國國家網路安全中心在公告中指出，他們示警的對象是非政府組織（NGO）、新聞工作者，以及其他代表或擁護這些團體的企業與個人。

公告指出：「這個間諜軟體在網路上無差別傳播的方式，也意味著（電腦）病毒可能會擴散至鎖定目標以外的對象。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴路透社，中國「堅決反對毫無任何事實基礎對中國發動的抹黑攻擊」，並說網路攻擊的追溯工作十分複雜。

劉鵬宇說：「我方希望相關各方在定調網路事件時，能採取專業且負責的態度，根據充分的證據做出結論，而不是憑空猜測和指控。」

英美等國機構今天發布的這份公告，基礎來自先前網安產業的調查報導，後者在報導中鉅細靡遺列出爭議承包商多年來使用的惡意軟體與基礎設施。

台獨 網路攻擊 英國

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