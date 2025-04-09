嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）一家夜店，於當地時間8日凌晨發生屋頂坍塌事故，事故造成至少79人死亡，傷亡者包括省長、國會議員和前美國職棒大聯盟球員等人。

事情發生在聖多明哥知名夜店「Jet Set」，周一晚上固定會舉辦舞曲音樂會，許多政商名流和運動員都曾到訪。

當地緊急應變中心指出，已出動重型機械、無人機、搜救犬和數十名救難人員投入救援，事件發生原因尚待釐清，目前也不清楚屋頂坍塌前店裡有多少人。紐約時報引述當局說法稱，已累計至少79人死亡，死者包括蒙特克里斯蒂省（Montecristi）省長奈爾西．克魯茲（Nelsy Cruz），為前美國職棒大聯盟投手尼爾森．克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹。

此外，多明尼加職棒聯盟在X發文稱，曾效力美國職棒紐約洋基跟大都會等多支隊伍的前投手多特爾（Octavio Dotel）也在這場事故中喪命。

據了解事發時，知名歌手佩雷斯（Rubby Pérez） 正在台上演唱，雖然佩雷斯和經紀人幸運生還，但樂團的薩克斯風手不幸罹難。

聖多明哥市緊急行動中心主任門德斯（Juan Manuel Méndez） 表示，「我們推測還有許多人還活著，因此我們不會放棄，直到所有被埋的人都被找到。」

Jet Set也發聲明稱正配合相關部門調查，對於人命的逝去深感悲痛與震驚。

在受傷者被送往的多間醫院中，一名官員在醫院外宣讀倖存者的名字，也有不少聚集在現場的民眾絕望地呼喊著親人的名字。

多明尼加共和國總統阿比納德爾（Luis Abinader） 表示，所有救援機構正不分晝夜地努力救援受災的人們，稱「我們對『Jet Set』夜店發生的悲劇深感遺憾。自事故發生以來，我們一直在緊密關注事態的發展。」