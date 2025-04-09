美國與俄羅斯預計4月10日會談 商議兩國大使館恢復運作

美國國務院表示，華府與莫斯科預計10日在土耳其伊斯坦堡展開會談，商議恢復兩國大使館的部分領事服務。自俄烏戰爭爆發後，美俄駐雙方境內大使館的業務已大幅縮減。

法新社報導，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天告訴記者：「會談議程不涉及政治或安全議題，而且烏克蘭絕對不在議程內。這些談話只聚焦在我們大使館的運作。」

另據路透社報導，一名外交消息人士透露，美俄將在莫斯科駐伊斯坦堡領事館舉行新一輪磋商。

華府與莫斯科代表團2月已在伊斯坦堡舉行首場會談，試圖讓兩國使館的領事服務恢復運作。這場會談集中討論雙方外交人員的情況，對兩國重啟更廣泛關係的能力形成初步考驗。

俄國官媒塔斯社（TASS）今天稍早引述俄國外交部說法指出，俄美代表團預計未來幾日在伊斯坦堡進行磋商。

塔斯社報導，俄羅斯代表團將由近來新任命的駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）率領，美國代表團則將由美國國務院副助卿柯爾特（Sonata Coulter）率隊。