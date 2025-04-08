馬克宏訪問埃及 支持阿拉伯版加薩重建計畫

中央社／ 開羅8日專電

法國總統馬克宏6日抵達開羅，對埃及展開3天訪問，雙邊會談主要討論加薩停火的迫切需要，以及表達法國全力支持「阿拉伯版加薩重建計畫」。

「埃及國家訊息服務中心」（State Information Service, SIS）表示，馬克宏（Emmanuel Macron）6日抵達開羅。此次3天訪問行程是馬克宏第4次訪問埃及。

馬克宏在開羅記者發布會上說：「驅逐巴勒斯坦人不僅違反國際法，也會對包括以色列在內的整體區域安全構成嚴重威脅。」

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）7日在開羅的總統府接見馬克宏。會議上，塞西強調：「我們呼籲共同拒絕讓巴勒斯坦人被迫離開他們的領土。」

馬克宏隨後也重申，強烈反對驅逐巴勒斯坦人，以及讓加薩走廊和約旦河西岸被以色列併吞。並對埃及提出的阿拉伯版加薩重建計畫表示支持。

阿拉伯版加薩重建計畫強調「不使巴勒斯坦人離開加薩」；「不許以色列控制加薩」；「不由哈瑪斯繼續治理加薩」，已被阿拉伯聯盟認可，稱為「阿拉伯計畫」（Arab Plan），預計要花費530億美元（約新台幣1兆7000億元）重建加薩。

兩國總統還見證簽署新的諒解備忘錄，協助治療因2023年10月7日以哈戰爭爆發後，從加薩撤離的巴勒斯坦籍傷患。

兩國總統也在7日舉行的商業論壇上，見證埃及和法國政府簽署超過20項的協議，涵蓋衛生、交通、水資源和再生能源等領域。

馬克宏在商業論壇上表示，法國是埃及除能源領域以外最大的歐洲投資者，法國公司為埃及提供的私人投資金額超過70億歐元（約新台幣2500億元），涵蓋5萬個就業機會。

論壇上，塞西和馬克宏也都指出埃法兩國全面落實新戰略夥伴關係的重要性，包括相互支持國際提名，擴大鐵路製造本地化、技術和職業培訓、人工智慧、網路安全和綠色氫氣生產等領域的合作。

8日,塞西帶領馬克宏抵達埃及與加薩邊境的北西奈城市阿里什（Arish），視察埃及對加薩人民進行人道救援行動。馬克宏是歐洲國家元首中首位出訪北西奈者。

阿里什位於加薩與埃及邊境邊以西約55公里處。自以哈戰爭爆發後，許多受傷的巴勒斯坦人都通過拉法邊境關卡，經由阿里什被轉診至埃及。

埃及 巴勒斯坦 馬克宏

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