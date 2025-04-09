北極航道 美俄強權競逐

北極海冰的覆蓋範圍，上月寫歷史新低，顯示氣候變遷使北極航道的商機大增，成了美俄強權競逐之地，各方也積極想開採此區的天然資源。

歐盟的哥白尼氣候變化服務（Copernicus）在8日報告中寫道，根據47年以來的衛星資料，3月的北極海冰面積，連續第四個月改寫歷史新低紀錄，目前只剩1,445萬平方公里，較長期平均值少了113萬平方公里，相當於法國與德國的國土面積總和。3月通常是北極冬季的尾聲，也是融冰季的開端，此時海冰面積為一年中最高。

美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）極地研究所的前主管平克絲說，十年之內北極部分地區，夏季將沒有海冰。軍用和商用船隻已加強在北極活動，俄羅斯尤其如此。美國總統川普想掌控格陵蘭，讓外界更關注此區的關鍵礦物、以及此區對貿易和軍事戰略的重要性。

一般認為川普對格陵蘭的興趣，與當地的礦物資源有關，但格陵蘭的戰略位置也許是更重要的資產。海冰消融，北極航道能夠通行的時間變長，是商業航運的機會。從亞洲前往歐洲的貨櫃船，若取道穿越北極的東北航道，距離比行經蘇伊士運河或繞行非洲短了兩倍。而西北航道更是美國東岸前往西岸阿拉斯加，距離最短的航線。

另一方面，哥白尼氣候變化服務副主管任柏吉斯表示，加拿大極區和格陵蘭東西岸，上月比平時更溫暖。許多地方的冰冠稀薄，俄國已重啟冷戰時期巴倫支海沿岸的海軍基地。

極區暖化的速度快過其他地方，部分原因是負向的反饋迴圈，使得吸收較多熱能的地方，融冰量也較大。雪白剔透的極區海冰會反射太陽光，是減緩暖化的功臣。但極區融冰會釀成擴大地球的陰暗表面，將吸收更多熱能，釀成負向迴圈。

有鑒於此，全球上月的海陸溫度為史上次高，歐洲更歷經有紀錄以來最熱的3月。柏吉斯說，歐洲出現極端天候，部分地區遭逢約半個世紀來最乾燥的3月，其他地區則陷入最潮溼的3月。