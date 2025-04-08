北約秘書長首訪日 談共軍台海大規模軍演：感到憂心

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特就任後首度訪日，今天他到訪日本海上自衛隊橫須賀基地視察後召開記者會，會上接受中央社記者提問有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事，表示「感到憂心，非常密切關注」。

呂特（Mark Rutte）今天到位於日本神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地登上護衛艦「最上」號視察。視察結束後，他站在這艘護衛艦旁召開記者會，全程以英文進行。

被中央社記者問及「如何看待中國最近在台灣周邊的大規模軍演」時，呂特答說：「當然，我們了解所有北約盟國及北約『印太四夥伴』（日本、澳洲、紐西蘭、韓國，IP4）政府對台灣的政策很關注，也對所有軍事部署和演習感到憂心，因此非常密切保持關注。這顯然是一個令人憂心的訊號。」

有記者問：「日本在安保方面強烈仰賴盟友美國，不過美國總統川普近日說『今日的盟友不見得是未來的盟友』，且美國最近發動貿易戰，沒饒過任何國家，包括日本在內，你是否擔憂美國不信守對日本在安保方面的承諾？」

呂特答說：「完全不會有此擔心」。他表示，「美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週訪日，是一次很成功的訪問」。

赫格塞斯上個月30日與日本防衛大臣中谷元在防衛省會談時都認為，反對中國在東海、南海試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法。此外，留意包含在台灣周邊的軍事情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。倆人都同意，為了實現自由開放的印太，應強化美日同盟的嚇阻力、應對力。

呂特是荷蘭的前總理，去年10月就任北約秘書長。他今天在記者會上表示，為了擴大北約與IP4的合作，這次來到IP4當中最大的夥伴日本訪問。

呂特在回應記者的問題時指出，「中國包含海軍在內的軍力持續增強，且侵略烏克蘭的俄羅斯提供支援，此事絕對不能等閒視之」。他認為，北約與日本等夥伴合作的重要性攸關中國所扮演的角色，日本等印太地區的國家加強合作非常重要。

呂特在離開橫須賀之後，與中谷元舉行會談。他強調，「中國、北韓、俄羅斯正進一步強化軍事演習和合作」、「歐洲大西洋與印太的安全保障不可分」。對日本提高防衛費一事，他給予肯定。

會談時，中谷表示，日本防衛省有意參加北約提供國防裝備和支援烏克蘭軍方的組織（NSATU）。對此，呂特表示歡迎。

呂特明天將在東京的一所大學演講，也預定與日本首相石破茂舉行會談。