伊朗外長將與美國核談判

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伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi） 圖／德國之聲
伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi） 圖／德國之聲

圍繞伊朗核計劃爭議，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）本周六將與美國談判。據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，他將在海灣國家阿曼與美國特使維特科夫（Steve Witkoff）進行非直接對話。德黑蘭外交部也證實這一消息。

美國總統川普在第一任期內，於2018年單方面退出維也納核協定。該協定限制伊朗的核計劃，作為回報取消對該國的制裁。而在川普退出該協定後，德黑蘭不再遵守該協定要求。以色列政府一再威脅對伊朗核設施進行轟炸，因擔心伊朗可能尋求製造核武器。

本周一，川普宣布展開新一輪核對話。由此，經過數月緊張的政治和軍事局勢後，陷入僵局的談判重新獲得動力。伊朗迄今拒絕直接談判，而是要求由中間人斡旋。

就這一點，阿拉格奇在訪問阿爾及利亞期間表態稱：「談判形式究竟是直接還是間接，我認為並不是最重要的。」真正重要的是，談判是否有效，以及「參與方的嚴肅性、其達成一致的意願如何。」

伊朗領導層的困境

伊朗領導層也面臨一個困境。出於意識形態原因，哈梅內伊本來堅決拒絕與美國談判。自1979年伊斯蘭革命以來，美國被視為頭號敵國。但與此同時，伊朗正面臨嚴重的經濟危機。嚴厲的國際制裁之下，該國經濟陷於癱瘓，中產階級萎縮。

宣布新回合核談判的消息，給伊朗外匯市場帶來起色。里亞爾對歐元匯率立刻上升約5%。過去數月，由於前景晦暗、對戰爭的恐懼以及川普發出的威脅，伊朗貨幣匯率持續下跌。里亞爾的貶值近來不但令在海外旅行或做生意的伊朗人擔憂，在伊朗國內也導致價格上漲。

（德新社）

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