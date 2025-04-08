快訊

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普政府正在考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，作為其致力打擊跨越南方邊界販運毒品的犯罪幫派的雄心計畫一環。 法新社
美國總統川普政府正在考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，作為其致力打擊跨越南方邊界販運毒品的犯罪幫派的雄心計畫一環。 法新社

根據6位現任及前任美國軍方、執法和情報官員，美國總統川普政府正在考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，作為其致力打擊跨越南方邊界販運毒品的犯罪幫派的雄心計畫一環。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據這些知情的消息人士透露，在白宮、國防部及情報官員間進行的討論仍處初步階段，包含可能在墨西哥政府合作下，對販毒集團首領及其在墨西哥的後勤網絡發動無人機攻擊。

然而，川普（Donald Trump）政府既未拍板定案，也尚未就反擊販毒集團與墨西哥達成最終協議。這些消息人士指出，在未獲墨方同意下單方面採取秘密行動，美方並不排除這個選項，且可能是華府訴諸的最後手段之一。目前並不清楚，美國官員是否已向墨國政府提出動用無人機執行襲擊的可能性。

這不是墨西哥和美國首次聯手，但川普政府正在考慮採取的行動，無論是參與的美國人員數量，或者使用美國無人飛行器轟炸販毒集團成員與資產一事，可能都堪稱前所未見。

川普政府官員及被提名擔任政府職位的人一再在公開聲明中拒絕排除無人機襲擊方案。

這6名消息人士表示，美國軍方及中央情報局（CIA）已大幅增加墨西哥上空的偵察飛行，在可能對販毒集團發動大規模掃蕩前先蒐集情報，而宮已將這些販毒集團列為國家安全威脅。墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾說，墨方已批准這些偵察飛機的行動。

其中一位知悉川普政府計畫的前官員指出，這些偵察飛行的目的是為了建立一份攻擊目標清單。消息人士表示，這份清單很有可能包含販毒集團的成員、交通工具、倉庫及幫派網絡的其他部分。

美國白宮國家安全會議（NSC）、墨西哥總統辦公室及外交部皆未回應置評請求。

墨西哥 無人機 美國 販毒

延伸閱讀

關稅戰白熱化！陸祭關稅報復川普 金融時報分析「北京還有牌沒打」

【重磅快評】南部鄉親遭川普重擊的心聲 賴總統聽到了嗎

川普關稅海嘯來襲…范德賴恩與李強通話 籲透過談判解決問題

為哥抱屈？傳馬斯克遭關稅波及「遊說川普失敗」 弟不忍開轟

相關新聞

北約秘書長首訪日 談共軍台海大規模軍演：感到憂心

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特就任後首度訪日，今天他到訪日本海上自衛隊橫須賀基地視察後召開記者會，會上接受中央社...

伊朗外長將與美國核談判

圍繞伊朗核計劃爭議，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）本周六將與美國談判。據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，他將在海灣國家阿曼與美國特使維特科夫（Steve Witkoff）進行非直接對話。德黑蘭外交部也證實這一消息。

多明尼加首都夜店屋頂突坍塌 至少15死逾100傷

加勒比海島國多明尼加共和國的緊急應變單位表示，首都聖多明哥（Santo Domingo）一家夜店今天凌晨發生屋頂坍塌事故...

打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

根據6位現任及前任美國軍方、執法和情報官員，美國總統川普政府正在考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，作為其致力打擊跨越南...

北約秘書長稱中國軍事擴張「驚人」 籲日本加強雙方合作

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天表示，中國的武裝力量擴張「驚人」。他今起展開訪日行程，與日本防相會晤時，呼籲雙...

運河控制權爭奪戰中 美國防部長抵達巴拿馬將晤總統

巴拿馬今天公布審計結果顯示，管理巴拿馬運河兩端港口的香港長江和記實業子公司違反合約條款。此外，美國國防部長赫格塞斯今晚抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。