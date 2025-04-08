快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

北韓10多名士兵闖兩韓軍事分界線 疑為偵察失誤

中央社／ 首爾8日專電
圖為從南韓眺望北韓軍事基地。美聯社
圖為從南韓眺望北韓軍事基地。美聯社

南韓合同參謀本部表示，10多名北韓士兵在當地時間今天下午5時許，穿越東部前線的兩韓軍事分界線（MDL），推測可能是進行偵察活動時出現失誤。

根據南韓合同參謀本部說法，發現北韓士兵穿越軍事分界線後，南韓軍方隨即進行警告廣播與射擊，北韓士兵因此立即回到北韓境內。

北韓士兵越過軍事分界線並非第一次發生，過去也經常因為在非軍事區（DMZ）內除草確保視野或其他作業時誤闖分界線。去年6月在中部前線就曾發生3次類似事件，士兵都在南韓軍方警告下退回北韓。

不過，這次事件發生在鄰近江原道高城郡一帶，北韓軍方平時不會在這裡進行除草等作業。部分意見猜測，北韓可能趁著南韓政局混亂進行試探。

南韓軍方則指出，越過分界線的士兵有些人身著防止地雷爆炸的防護服、有些則像是正在巡查的武裝軍人，較有可能是為了未來的作業規劃先進行探測地雷等偵察工作。

韓聯社整理2014年以來陸上發生的北韓士兵越界事件，加上今天共有7次。其中3次發生在去年6月，2024年6月9日及18日分別有20到30名北韓軍人越界數十公尺，同年6月20日也有數名士兵越界20公尺，都在南韓軍方射擊警告後退回北韓。

2014年11月10日，10多名北韓軍人接近板門店共同警備區（JSA）右側的軍事分界線後，其中一人越界被警告後返回；2015年7月11日，10多名北韓軍人在江原道鐵原郡一帶越界，被警告後退回；2017年11月13日，一名北韓軍人經過JSA叛逃至南韓，追擊而來的士兵中有一人越界後立即折返。

北韓 南韓 軍人

延伸閱讀

10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 被南韓警告鳴槍折返

時隔6年再辦馬拉松！為紀念金正恩祖父壽辰 200外國選手赴北韓參賽

尹錫悅戒嚴「後患」軍事機密流北韓 戰爭計畫、控制室全曝光

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

相關新聞

10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 被南韓警告鳴槍折返

韓聯社8日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，一群北韓人民軍短暫越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入南韓，在南韓部隊警...

運河控制權爭奪戰中 美國防部長抵達巴拿馬將晤總統

巴拿馬今天公布審計結果顯示，管理巴拿馬運河兩端港口的香港長江和記實業子公司違反合約條款。此外，美國國防部長赫格塞斯今晚抵...

菲專欄作家：台灣至關重要 菲應做好軍事援台準備

菲律賓一名專欄作家今天發表文章指出，台灣對菲律賓至關重要，一旦台海發生戰事，菲律賓勢必被捲入，菲律賓應做好軍事援台的準備

北韓10多名士兵闖兩韓軍事分界線 疑為偵察失誤

南韓合同參謀本部表示，10多名北韓士兵在當地時間今天下午5時許，穿越東部前線的兩韓軍事分界線（MDL），推測可能是進行偵...

助菲律賓維護海事安全 澳洲贈20套無人機系統

澳洲政府今天向菲律賓海岸防衛隊（PCG）贈送20套無人機系統和訓練配套，協助菲律賓提升海事安全維護能力，深化兩國戰略夥伴...

比利時挺台提案遭中國施壓 議員范荷芙：聲援台灣人民共識日增

比利時國會不久前通過強力挺台決議，提案人范荷芙因此遭中國關切。范荷芙接受中央社專訪表示，聲援台灣人民的趨勢愈來愈大。駐比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。