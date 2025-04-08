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菲專欄作家：台灣至關重要 菲應做好軍事援台準備

中央社／ 馬尼拉8日專電
菲律賓學者兼時事評論家包蒂斯塔，提到菲律賓參謀總長布勞納最近要求士兵為台灣海峽萬一爆發戰爭做好準備。圖為我國軍示意圖。 歐新社
菲律賓學者兼時事評論家包蒂斯塔，提到菲律賓參謀總長布勞納最近要求士兵為台灣海峽萬一爆發戰爭做好準備。圖為我國軍示意圖。 歐新社

菲律賓一名專欄作家今天發表文章指出，台灣對菲律賓至關重要，一旦台海發生戰事，菲律賓勢必被捲入，菲律賓應做好軍事援台的準備。

菲律賓學者兼時事評論家包蒂斯塔（LloydBautista）今天在「馬尼拉時報」（The Manila Times）發表評論，提到菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner Jr.）最近要求士兵為台灣海峽萬一爆發戰爭做好準備。

包蒂斯塔也在專欄中提到，中國的山東號航空母艦、人民解放軍最近又在台灣周邊聯合演訓，導致區域國家憂慮。

這篇題為「台灣對我們為何重要」的評論指出，台菲地理相近，美國在菲部署泰風飛彈發射系統（Typhon Weapons System，又譯堤豐），射程可及中國，萬一台海爆發戰爭，中國無疑將對泰風部署地點先發制人。

包蒂斯塔寫道，台灣是美國圍堵中國的「第一島鏈」的重要支柱，一旦中國侵犯台灣，菲律賓作為美國的共同防禦盟友，勢將與日韓等國一起被捲入戰事。

文章還提到，台灣是全球最大的晶片製造者，全球6成半導體、9成高階晶片均來自台灣，晶片是21世紀的「新引擎」，台灣若爆發戰爭，全球晶片供應將會中斷，對許多產業造成負面影響。

包蒂斯塔提到台灣重要的理由還包括，有25萬名菲勞在台灣工作，萬一中國侵犯台灣，這些菲勞將會受困，而菲律賓政府也將面對菲勞大舉逃難帶來的人道危機。

他並警告，中國犯台後可能會接著攻打呂宋島以及菲律賓西岸。

包蒂斯塔說，萬一台海爆發戰爭，菲律賓軍事援台將是亞洲版的「溫泉關戰役」（發生在西元前480年的古希臘歷史重要戰役），可阻止中國的軍事推進以及對南海的進犯，直到美軍抵達並突破中國對巴士海峽的封鎖。

他總結，台灣對所有人都很重要，不讓台灣屈服於中國的霸凌甚至直接侵略，對東南亞的民眾來說，不僅具有戰略意義，也有象徵意義。

戰爭 美國 菲律賓

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