菲專欄作家：台灣至關重要 菲應做好軍事援台準備

菲律賓一名專欄作家今天發表文章指出，台灣對菲律賓至關重要，一旦台海發生戰事，菲律賓勢必被捲入，菲律賓應做好軍事援台的準備。

菲律賓學者兼時事評論家包蒂斯塔（LloydBautista）今天在「馬尼拉時報」（The Manila Times）發表評論，提到菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner Jr.）最近要求士兵為台灣海峽萬一爆發戰爭做好準備。

包蒂斯塔也在專欄中提到，中國的山東號航空母艦、人民解放軍最近又在台灣周邊聯合演訓，導致區域國家憂慮。

這篇題為「台灣對我們為何重要」的評論指出，台菲地理相近，美國在菲部署泰風飛彈發射系統（Typhon Weapons System，又譯堤豐），射程可及中國，萬一台海爆發戰爭，中國無疑將對泰風部署地點先發制人。

包蒂斯塔寫道，台灣是美國圍堵中國的「第一島鏈」的重要支柱，一旦中國侵犯台灣，菲律賓作為美國的共同防禦盟友，勢將與日韓等國一起被捲入戰事。

文章還提到，台灣是全球最大的晶片製造者，全球6成半導體、9成高階晶片均來自台灣，晶片是21世紀的「新引擎」，台灣若爆發戰爭，全球晶片供應將會中斷，對許多產業造成負面影響。

包蒂斯塔提到台灣重要的理由還包括，有25萬名菲勞在台灣工作，萬一中國侵犯台灣，這些菲勞將會受困，而菲律賓政府也將面對菲勞大舉逃難帶來的人道危機。

他並警告，中國犯台後可能會接著攻打呂宋島以及菲律賓西岸。

包蒂斯塔說，萬一台海爆發戰爭，菲律賓軍事援台將是亞洲版的「溫泉關戰役」（發生在西元前480年的古希臘歷史重要戰役），可阻止中國的軍事推進以及對南海的進犯，直到美軍抵達並突破中國對巴士海峽的封鎖。

他總結，台灣對所有人都很重要，不讓台灣屈服於中國的霸凌甚至直接侵略，對東南亞的民眾來說，不僅具有戰略意義，也有象徵意義。