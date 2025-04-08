快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 南韓軍警告鳴槍後折返

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓軍隊2月18日沿著兩韓邊境附近坡州的鐵絲網圍籬巡邏。美聯社
南韓軍隊2月18日沿著兩韓邊境附近坡州的鐵絲網圍籬巡邏。美聯社

韓聯社8日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，一群北韓人民軍短暫越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入南韓，在南韓部隊警告廣播和鳴槍示警後返回。

根據聯參發布的消息，10多名朝軍在當地時間下午5時左右，越過了東部前線區的非軍事區（DMZ）內軍事分界線。作為回應，韓軍隨即進行警告廣播，並且鳴槍示警，朝軍隨後重新返回分界線以北。

聯參在發給記者團的簡訊中表示，「我軍正在嚴密監視朝軍動向，並根據遂行作戰程序採取必要措施」

韓聯社指出，2024年6月時，在中部前線區DMZ作業的部分朝軍一度越界南下，在韓軍廣播和鳴槍示警後退回，8日事件標誌著最新一起朝軍在DMZ內越界事件。

北韓 南韓

延伸閱讀

時隔6年再辦馬拉松！為紀念金正恩祖父壽辰 200外國選手赴北韓參賽

尹錫悅戒嚴「後患」軍事機密流北韓 戰爭計畫、控制室全曝光

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

北韓大秀AI無人機 南韓：駐韓美軍捍衛和平角色不變

相關新聞

10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 南韓軍警告鳴槍後折返

韓聯社8日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，一群北韓人民軍短暫越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入南韓，在南韓部隊警...

比利時挺台提案遭中國施壓 議員范荷芙：聲援台灣人民共識日增

比利時國會不久前通過強力挺台決議，提案人范荷芙因此遭中國關切。范荷芙接受中央社專訪表示，聲援台灣人民的趨勢愈來愈大。駐比...

美終止14國糧食援助 聯合國：數百萬人如臨死刑

聯合國世界糧食計劃署今天表示，美國已終止對14個國家的緊急糧食援助，危及數以百萬計飢餓或挨餓民眾的生命，對這些人來說恐怕...

選情堪憂…澳洲在野黨撤政見 禁公務員在家工作惹反彈

澳洲將於5月3日舉行國會大選，在野領袖、前國防部長達頓（Peter Dutton）率領的自由黨╱國家黨聯盟（Libera...

俄諜船窺海底基建 英憂遭斷電 專家籲備妥求生包

俄羅斯間諜船過去幾個月疑似在北海水域繪製英國的海底基建地圖；英國皇家海軍發現執行特別任務的傳感器被衝上海岸線，還找到了一...

搶先對決川普關稅戰 從石破指派代表看日本有何籌碼？

日本可望優先和美國進行關稅談判，加上4月7日紐約股市跌幅有限、日圓升值趨緩，日本股市8日早盤大幅反彈，股民心情起伏。不過，學者對談判結果不表樂觀，並說日本政府推派的談判代表人選，凸顯日相石破茂信賴人才太少…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。