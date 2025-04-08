10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 南韓軍警告鳴槍後折返
韓聯社8日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，一群北韓人民軍短暫越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入南韓，在南韓部隊警告廣播和鳴槍示警後返回。
根據聯參發布的消息，10多名朝軍在當地時間下午5時左右，越過了東部前線區的非軍事區（DMZ）內軍事分界線。作為回應，韓軍隨即進行警告廣播，並且鳴槍示警，朝軍隨後重新返回分界線以北。
聯參在發給記者團的簡訊中表示，「我軍正在嚴密監視朝軍動向，並根據遂行作戰程序採取必要措施」
韓聯社指出，2024年6月時，在中部前線區DMZ作業的部分朝軍一度越界南下，在韓軍廣播和鳴槍示警後退回，8日事件標誌著最新一起朝軍在DMZ內越界事件。
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