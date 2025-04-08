快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

運河控制權爭奪戰中 美國防部長抵達巴拿馬將晤總統

中央社／ 巴拿馬市7日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯今晚抵達巴拿馬，將會晤總統穆里諾並參訪運河。 法新社
美國國防部長赫格塞斯今晚抵達巴拿馬，將會晤總統穆里諾並參訪運河。 法新社

巴拿馬今天公布審計結果顯示，管理巴拿馬運河兩端港口的香港長江和記實業子公司違反合約條款。此外，美國國防部長赫格塞斯今晚抵達巴拿馬，將會晤總統穆里諾並參訪運河。

法新社報導，審計結果發現，長江和記實業（長和）子公司經營這兩個港口時，存在許多違反特許經營協議的行為，巴拿馬也沒有收到根據合約應得的12億美元。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）說，這家子公司名為「巴拿馬港口公司」（Panama PortsCompany），獲得許多免稅優惠，在先前的審計中也有違規行為；先前審計目的是檢討是否延長最早於1997年授予的特許權。

佛羅雷斯告訴記者，「這問題非常敏感」，他近日將為未收到的特許權費向檢方申訴。

審計結果在赫格塞斯（Pete Hegseth）到訪巴拿馬數小時前公布。美國總統川普向巴拿馬施加龐大壓力，要削弱中國對於巴拿馬運河的影響力。美方曾表示，由香港企業經營運河兩端的港口，對美國和整體區域的安全構成威脅。

巴拿馬運河由美國興建，連結大西洋和太平洋，全球航運的5%通過這條水道。

赫格塞斯明天將會晤巴拿馬總統穆里諾（Jose RaulMulino）並參訪於1914年通航的巴拿馬運河。

他也將參加一場邀集中美洲官員的安全會議。

佛羅雷斯否認今天宣布「巴拿馬港口公司」未遵守特許權合約一事與赫格塞斯到訪有關，「這是巴拿馬的自主行動」。

但一些分析師曾認為，這次審計實際上目的是揪出違規行為，好讓巴拿馬剝奪這家中國企業的合約，以迎合川普政府。

國際關係教授塔比亞（Euclides Tapia）告訴法新社：「沒人會因為這次審計揭露疑似違規行為而感到意外，因為這麼做的目的是為了擁有足夠強的法律依據來取消特許經營權。」

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

巴拿馬將砸5.5億美元建「能源走廊」 加速天然氣跨洋轉運

巴拿馬審計結果出爐 長和子公司違反合約條款

爭奪運河？美國國防部長本周將訪問 巴拿馬：盼尊重、互惠

拳擊／小將郭怡萱出師不利 48公斤級首輪淘汰

相關新聞

10多名北韓軍短暫越過兩韓軍事分界線 被南韓警告鳴槍折返

韓聯社8日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，一群北韓人民軍短暫越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入南韓，在南韓部隊警...

運河控制權爭奪戰中 美國防部長抵達巴拿馬將晤總統

巴拿馬今天公布審計結果顯示，管理巴拿馬運河兩端港口的香港長江和記實業子公司違反合約條款。此外，美國國防部長赫格塞斯今晚抵...

菲專欄作家：台灣至關重要 菲應做好軍事援台準備

菲律賓一名專欄作家今天發表文章指出，台灣對菲律賓至關重要，一旦台海發生戰事，菲律賓勢必被捲入，菲律賓應做好軍事援台的準備

北韓10多名士兵闖兩韓軍事分界線 疑為偵察失誤

南韓合同參謀本部表示，10多名北韓士兵在當地時間今天下午5時許，穿越東部前線的兩韓軍事分界線（MDL），推測可能是進行偵...

助菲律賓維護海事安全 澳洲贈20套無人機系統

澳洲政府今天向菲律賓海岸防衛隊（PCG）贈送20套無人機系統和訓練配套，協助菲律賓提升海事安全維護能力，深化兩國戰略夥伴...

比利時挺台提案遭中國施壓 議員范荷芙：聲援台灣人民共識日增

比利時國會不久前通過強力挺台決議，提案人范荷芙因此遭中國關切。范荷芙接受中央社專訪表示，聲援台灣人民的趨勢愈來愈大。駐比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。