國際特赦組織：2024全球執行1518起死刑 近10年最高

國際特赦組織今天表示，去年全球已知的處決人數創自2015年以來最多，伊朗、伊拉克和沙烏地阿拉伯占其中大多數。

國際特赦組織（Amnesty International）在年度死刑判決報告中指出，去年全球共執行1518起死刑，數量創2015年以來之最。當年有1634人遭到處決。

這些數字顯示，相較於2023年，去年已知的處決人數增加32%。

國際特赦組織表示，這些數字還不包括據信已在中國、北韓和越南被處死的數千人。中國是世界頭號死刑執行國。

國際特赦表示，去年全球共有15個國家曾處決公民，這個數字是有紀錄以來連續第2年最低。

報告指出，伊朗、伊拉克和沙烏地阿拉伯總計占去年已知處決總人數的91%。這3個國家的死刑判決都增加，帶動全球數量上升。

伊朗占已知處決總數的64%，去年至少有972人被處死，比前一年增加100多人。

國際特赦組織表示，以斬首的方式執行死刑的沙烏地阿拉伯，其年度處決總數從172人倍增為至少345人。伊拉克則幾乎增加3倍，從至少16人增加到至少63人。