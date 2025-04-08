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全球第10高峰雪崩 兩雪巴人遭捲走生死未卜

中央社／ 加德滿都8日綜合外電報導

尼泊爾官員表示，登山好手今天在全球第10高峰安納布爾納峰（Mount Annapurna）上，持續搜尋遭雪崩捲走的兩名雪巴人。

法新社報導，海拔8091公尺的安納布爾納峰是喜馬拉雅山峰之一，容易發生雪崩，相當險峻且難以攀爬，死亡率比聖母峰還高。

尼泊爾嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven SummitTreks）表示，3名雪巴人昨天中午為今年春天登山季首次登頂行動進行準備時，當地突然發生「巨大雪崩」。

3人當時正在搬運供後續攻頂者使用的氧氣瓶，不料遭大量積雪衝擊，其中兩人塔錫（Ngima Tashi）與林傑（Rima Rinje）遭雪崩捲走，他們都是七峰跋涉的員工。

七峰跋涉成員古拉蓋（Thaneswar Guragai）今天表示：「我們的重點放在搜救上…也已出動直升機。」

七峰跋涉在貼文中指出，其中一名同樣遭雪崩波及的滕杜克（Pemba Thenduk）成功自保，並立刻開始搜尋失蹤的兩名雪巴人。

七峰跋涉表示：「我們會盡全力尋找並救援我們的人員。」

全球10大最高山峰中，尼泊爾就擁有8座，每年春季溫度比較暖和、風勢通常較為和緩時，往往吸引數以百計冒險者前來挑戰。

在喜馬拉雅山區較高地帶，雪崩與山崩時有所聞，特別是在冬季。

科學家表示，由人類燃燒化石燃料所驅動的氣候變遷導致天氣事件加劇，海洋暖化更助長這些極端現象。

喜馬拉雅山 尼泊爾 科學家

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