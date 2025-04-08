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美終止14國糧食援助 聯合國：數百萬人如臨死刑

中央社／ 紐約聯合國總部7日綜合外電報導
聯合國世界糧食計劃署今天表示，美國已終止對14個國家的緊急糧食援助，危及數以百萬計飢餓或挨餓民眾的生命。圖為聯合國在紐約的總部。路透
聯合國世界糧食計劃署今天表示，美國已終止對14個國家的緊急糧食援助，危及數以百萬計飢餓或挨餓民眾的生命。圖為聯合國在紐約的總部。路透

聯合國世界糧食計劃署今天表示，美國已終止對14個國家的緊急糧食援助，危及數以百萬計飢餓或挨餓民眾的生命，對這些人來說恐怕形同面臨「死刑」。

法新社報導，世界糧食計劃署（World FoodProgram）說，在今年資金已減少4成的情況下，又接獲美國停止對14國提供援助的通知。

世界糧食計劃署在社群平台X發文時，並未說明這14國是哪些國家。

世界糧食計劃署說：「一旦實施，這可能形同對數以百萬計面臨極度飢餓和挨餓的民眾判處死刑。」

世界糧食計劃署並不是唯一受到美國削減資金打擊的聯合國機構。美國在總統川普執政下急劇轉向「美國優先」，奉行孤立主義政策，不再設法協助其他國家。

聯合國人口基金（U.N. Population Fund）今天告訴法新社，川普政府已通知將終止兩個與阿富汗和敘利亞有關的計畫。

路透社今天引述援助消息人士說法報導，美國對阿富汗和葉門的剩餘援助，就算不是全部也有大多數將被川普政府砍掉。

根據先前領導美國國際開發總署（USAID）人道主義援助局（Bureau for Humanitarian Assistance）的查爾斯（Sarah Charles）以及包括6名參與人道援助的不具名現任美國官員在內的9名消息人士說法，美國國務院和美國國際開發總署上週末終止對逾12國的眾多援助計畫。

美國削減的援助包括世界糧食計劃署在索馬利亞的1.698億美元，用於糧食援助、營養不良嬰兒和孩童的營養計畫以及人道主義空運支援。在敘利亞方面，世界糧食計劃署的糧食援助被砍1.11億美元。

路透社詢問援助計畫終止一事時，美國國務院發言人請記者向白宮詢問，但白宮未立即回應置評。聯合國秘書長的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，聯合國正試圖了解被取消的合約細節。

川普 美國 聯合國

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