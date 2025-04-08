巴黎17區資源回收場大火 200消防員出動無人傷亡
法國首都巴黎17區一處資源回收場今天發生大火，煙霧瀰漫整座城市，當局敦促民眾遠離。
法新社報導，消防員正在與火勢搏鬥。大火席捲巴黎最大的回收工廠之一，厚厚的黑雲籠罩整座城市。
消防隊表示，現場有大約60輛消防車和200名消防員，沒有人員傷亡。
熊熊火焰照亮夜空，當局封閉巴黎周邊部分主要道路，好讓消防車能進入火場救火。
17區區長布拉（Geoffrey Boulard）對BFM電視台表示：「整座建築付之一炬，但裡面的工作人員都已全數撤離。」
布拉說：「消防員很快就趕到現場，火勢從地下竄出後，蔓延整棟建築。」
發生火災的Syctom資源回收場就位於巴黎主要法院大樓旁。法院大樓中心是一座玻璃摩天大樓，由義大利建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計，2018年落成。
根據巴黎市政府介紹，這座資源回收場2019年開始營運，負責處理近100萬巴黎居民的生活垃圾。
回收場總裁杜普雷（Corentin Duprey）對BFM表示：「今晚最重要的是，如此規模的災難沒有造成任何人員傷亡。」
布拉對BFM電視台表示，火災發生在地下室的回收區，當時有31名員工在場，「那裡有最易燃的材料」。
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