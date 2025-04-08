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國際援助組織：海地人道危機更趨惡化

中央社／ 太子港8日綜合外電報導

國際慈善團體救助兒童會（Save the Children）今天表示，海地人道局勢正在急劇惡化，資金不足的安全部隊日益被強大黑幫壓垮，首都太子港（Port-au-Prince）瀕臨崩潰。

救助兒童會統計，今年頭3個月，流離失所人數超過7萬8500人，是去年同期的兩倍多。

救助兒童會海地負責人安柏（Chantal SylvieImbeault）今天在聲明中表示：「海地兒童正陷入一場噩夢。」她說，武裝團體正在加強對通往太子港市外路線的控制，並掌控了市內幾乎所有街區。

自去年10月至今年3月擔任海地9人過渡總統委員會輪值主席的伏爾泰（Leslie Voltaire）正在宏都拉斯，出席拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）峰會，海地將在此次峰會上爭取區域國家對其安全的支持。

近幾個月來，武裝團體勢力範圍不斷擴大，過渡總統委員會漸失民心。上週，數以千計海地人走上街頭抗議。

過渡總統委員會現任主席尚恩（Fritz AlphonseJean）3日宣布，過渡委員會將與曾試圖推翻政府的武裝準軍事組織成員聯手打擊黑幫，反映當局急於控制暴力局勢。

宏都拉斯 海地

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