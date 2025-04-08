川普稱美伊將直接談判核問題 伊朗說是間接會談
美國總統川普今天在白宮會見以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）時震撼宣布，美國將於12日開始與伊朗就其核計畫展開高層級的直接談判。
法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室表示，他希望與德黑蘭達成協議，同時警告說，如果談判不成功，伊朗將面臨「巨大危險」。
不久後，德黑蘭方面證實雙方12日將在阿曼（Oman）舉行談判，但強調是「間接」會談。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X說：「伊朗和美國12日將在阿曼舉行間接的高層級會談。」
他說：「這既是一次機會，也是一場考驗…而球在美國手中。」
川普並未透露會談將在何處舉行，但堅稱不會有代理人參與，且將以「幾乎是最高層級」來舉行。
伊朗昨天才拒絕就有關其核計畫的新協議進行直接談判，還說這個構想毫無意義，川普今天就發布這項令人震驚的消息。新協議目的在於遏止伊朗發展核計畫。
川普在2018年第一個總統任期內，片面宣布美國退出與伊朗的核協議；各界普遍猜測，若雙方此次無法達成新協議，以色列可能會在美國助攻下襲擊伊朗設施。
儘管雙方已安排談判，川普仍向德黑蘭發出嚴厲警告。
他說：「我認為，如果與伊朗的會談不成功，伊朗將面臨巨大危險，我不想這麼說，巨大的危險，因為他們不能擁有核武。」
此外，官員表示，俄羅斯、中國和伊朗明天將在莫斯科（Moscow）就伊朗核問題進行磋商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言