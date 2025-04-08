世衛：援助預算削減 恐加劇產婦死亡率

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球衛生服務資金大幅削減，憂許多孕婦因缺乏基本護理而死亡！聯合國機構指出，隨著富裕國家實施前所未有的援助削減，孕婦分娩存活率面臨大幅下降的威脅，並產生類似疫情大流行的影響。專家呼籲，世界必須緊急投資護理人員，以確保母親和嬰兒的存活率。

產婦存活率危機

《UNICEF》報導，當今女性在懷孕和分娩後存活下來的可能性比以往任何時候都要高，但聯合國機構指出，隨著富裕國家實施前所未有的援助削減，孕婦分娩存活率面臨大幅下降的威脅，並產生類似疫情大流行的影響。

據統計，2000年至2023年間，全球因妊娠和分娩併發症導致的死亡人數下降了40%，其自2016年以來有所放緩。然而，2021年由於新冠疫情，孕婦死亡人數增加了4萬人，可能來自病毒本身的併發症，以及醫療保健的中斷。

如今，世界衛生組織專家警告稱，美國的資金削減導致診所關閉、醫護人員失業，並阻礙了用於治療出血、子癇前症和瘧疾等主要產婦死亡原因的救命藥物的供應鏈，前期因新冠疫情而造成嚴重後果，如今融資方面也受到極大衝擊。

亟需分娩護理照顧

《衛報》報導，為實現每10萬例活產嬰兒死亡人數少於70人的永續發展目標，世界各地的死亡率每年需要下降15%。其中，衝突脆弱性國家佔全球孕婦死亡人數的61%，而僅佔全球活產兒的25%。

聯合國兒童基金會主任拉塞爾表示，全球衛生服務的資金削減導致更多孕婦面臨生存風險，尤其是在最脆弱的環境中，她們無法獲得懷孕期間的基本護理和分娩時所需的支持。

對此，世界必須緊急投資助產士、護士和社區衛生工作者，以確保每位母親和嬰兒都有生存和成長的機會。

【更多精采內容，詳見 】