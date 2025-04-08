快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

世衛：援助預算削減 恐加劇產婦死亡率

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球衛生服務資金大幅削減，憂許多孕婦因缺乏基本護理而死亡！聯合國機構指出，隨著富裕國家實施前所未有的援助削減，孕婦分娩存活率面臨大幅下降的威脅，並產生類似疫情大流行的影響。專家呼籲，世界必須緊急投資護理人員，以確保母親和嬰兒的存活率。

產婦存活率危機

UNICEF》報導，當今女性在懷孕和分娩後存活下來的可能性比以往任何時候都要高，但聯合國機構指出，隨著富裕國家實施前所未有的援助削減，孕婦分娩存活率面臨大幅下降的威脅，並產生類似疫情大流行的影響。

據統計，2000年至2023年間，全球因妊娠和分娩併發症導致的死亡人數下降了40%，其自2016年以來有所放緩。然而，2021年由於新冠疫情，孕婦死亡人數增加了4萬人，可能來自病毒本身的併發症，以及醫療保健的中斷。

如今，世界衛生組織專家警告稱，美國的資金削減導致診所關閉、醫護人員失業，並阻礙了用於治療出血、子癇前症和瘧疾等主要產婦死亡原因的救命藥物的供應鏈，前期因新冠疫情而造成嚴重後果，如今融資方面也受到極大衝擊。

亟需分娩護理照顧

衛報》報導，為實現每10萬例活產嬰兒死亡人數少於70人的永續發展目標，世界各地的死亡率每年需要下降15%。其中，衝突脆弱性國家佔全球孕婦死亡人數的61%，而僅佔全球活產兒的25%。

聯合國兒童基金會主任拉塞爾表示，全球衛生服務的資金削減導致更多孕婦面臨生存風險，尤其是在最脆弱的環境中，她們無法獲得懷孕期間的基本護理和分娩時所需的支持。

對此，世界必須緊急投資助產士、護士和社區衛生工作者，以確保每位母親和嬰兒都有生存和成長的機會。

【更多精采內容，詳見

WHO 孕婦 死亡率 疫情

延伸閱讀

醫師超速20公里被開罰1800 提告主張孕婦要生了趕接生

孕婦染罕見「妊娠鸚鵡熱」！日男痛失愛妻次女 盼動物園設置警示

護理人員都領得到！夜班獎勵新規定 特殊病床也納入

緬甸瓦城公寓因強震倒塌 孕婦受困逾2天獲救後不治

相關新聞

世衛：援助預算削減 恐加劇產婦死亡率

全球衛生服務資金大幅削減，憂許多孕婦因缺乏基本護理而死亡！聯合國機構指出...

剪除伊朗羽翼後再談限核 會否演變成川普動武的藉口？

美國和伊朗4月7日相繼宣布雙方12日將針對限核議題舉行會談，這是2015年歐巴馬當總統以來，雙方首度面對面。值得注意的是，川普是在白宮會見以色列總理內唐亞胡後做此宣布，加上過去幾周以來美軍加大空襲葉門「青年運動」的力道，削弱伊朗「三本柱」的威脅，逼伊朗上談判桌的意圖昭然若揭。川普「不談判就作戰」的兩手策略，即將面臨攤牌時刻。

尹錫悅遭彈劾 南韓敲定6月3日總統大選！當選者立即就任

韓聯社報導，南韓國務會議8日正式敲定，下一屆總統選舉訂於6月3日。

菲律賓中部火山噴發 火山灰直衝4000公尺高

菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）今天清晨噴發，火山灰直衝4000公尺高空，救援官員因此呼籲當地學...

中國發展可回收火箭航太進步飛速 能追得上SpaceX？

全球航太競爭進入新階段，美國億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX「獵鷹9號」火箭於美東時間3月31日從佛羅里達州基地39A發射台升空，展開首次飛越南北極的載人任務；為了在航太競爭中占有一席之地，中國大陸也正加快發展可重複使用火箭技術，試圖挑戰SpaceX的領先地位。

日本對外國人的潛規則 永住權難信任、歸化就萬事OK？

日本承認外國人的永久居留權（永住權），理論上願意接納不同背景與文化的人進入社會。然而在生活與工作的起步階段，仍存在外國人難以撼動的「看不見的規則」。出身烏茲別克的奧茲古兒現在是東京世田谷區議員，也是日本少數外國裔民意代表。她回想十幾年前，用永住身分租辦公室處處碰壁的往事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。