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尹錫悅遭彈劾 南韓敲定6月3日總統大選！當選者立即就任
韓聯社報導，南韓國務會議8日正式敲定，下一屆總統選舉訂於6月3日。
南韓政府也將6月3日訂為臨時國定假日。
南韓中央選舉委員會在總統尹錫悅4日遭彈劾後，已經啟動候選人提前登記程序。候選人必須於5月11日前完成登記，正式競選活動將自5月12日展開。
依照法律規定，任何有意參選的公務人員，必須在選舉前至少30天辭職，換言之最後期限為5月4日。
新當選的總統將在選舉結束後立即就任，不另設移交團隊。
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