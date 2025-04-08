尹錫悅遭彈劾 南韓敲定6月3日總統大選！當選者立即就任

日本承認外國人的永久居留權（永住權），理論上願意接納不同背景與文化的人進入社會。然而在生活與工作的起步階段，仍存在外國人難以撼動的「看不見的規則」。出身烏茲別克的奧茲古兒現在是東京世田谷區議員，也是日本少數外國裔民意代表。她回想十幾年前，用永住身分租辦公室處處碰壁的往事。

2025-04-08 08:00