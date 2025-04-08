快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

菲律賓中部火山噴發 火山灰直衝4000公尺高

中央社／ 馬尼拉8日綜合外電報導
圖為去年12月菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）噴發，當時迫使周圍村莊疏散民眾。圖／美聯社
圖為去年12月菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）噴發，當時迫使周圍村莊疏散民眾。圖／美聯社

菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）今天清晨噴發，火山灰直衝4000公尺高空，救援官員因此呼籲當地學校停課。

法新社報導，坎拉翁火山是菲律賓24座活火山之一，曾在去年12月噴發，當時迫使周圍村莊疏散民眾。

內格羅島（Negros）上的坎拉翁火山今天噴發時，周圍地區疏散令仍未解除。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）在聲明中說：「坎拉翁火山頂峰火山口目前發生爆裂式噴發，火山是在今天清晨5時51分開始噴發。」

菲律賓火山暨地震研究所說，坎拉翁火山「正在產生巨型煙柱，直衝約4000公尺高空，並往西南方飄移」。

西內格羅省（Negros Occidental）拉納堡鎮（LaCastellana）的救援官員德艾希斯（John De Asis）告訴法新社：「我們已為這次噴發做好準備。上次在去年12月噴發期間，方圓4到6公里內的家家戶戶已疏散。現在我們只是在監測哪些村莊將受到火山灰降落影響。」

他還說，他們已建議拉納堡鎮「停課停班」。

火山爆發 菲律賓

延伸閱讀

獨／光電工地電纜遭竊控高雄警吃案 業者是槍擊案槍手

偷拍遼寧艦 3名菲律賓情報機關「制內間諜」在中被捕

北京稱3菲律賓間諜落網 出鏡央視新聞表達悔意

他到菲律賓出差酒後硬上女同事 最終判關3年2月定讞

相關新聞

尹錫悅遭彈劾 南韓敲定6月3日總統大選！當選者立即就任

韓聯社報導，南韓國務會議8日正式敲定，下一屆總統選舉訂於6月3日。

世衛：援助預算削減 恐加劇產婦死亡率

全球衛生服務資金大幅削減，憂許多孕婦因缺乏基本護理而死亡！聯合國機構指出...

剪除伊朗羽翼後再談限核 會否演變成川普動武的藉口？

美國和伊朗4月7日相繼宣布雙方12日將針對限核議題舉行會談，這是2015年歐巴馬當總統以來，雙方首度面對面。值得注意的是，川普是在白宮會見以色列總理內唐亞胡後做此宣布，加上過去幾周以來美軍加大空襲葉門「青年運動」的力道，削弱伊朗「三本柱」的威脅，逼伊朗上談判桌的意圖昭然若揭。川普「不談判就作戰」的兩手策略，即將面臨攤牌時刻。

菲律賓中部火山噴發 火山灰直衝4000公尺高

菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）今天清晨噴發，火山灰直衝4000公尺高空，救援官員因此呼籲當地學...

中國發展可回收火箭航太進步飛速 能追得上SpaceX？

全球航太競爭進入新階段，美國億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX「獵鷹9號」火箭於美東時間3月31日從佛羅里達州基地39A發射台升空，展開首次飛越南北極的載人任務；為了在航太競爭中占有一席之地，中國大陸也正加快發展可重複使用火箭技術，試圖挑戰SpaceX的領先地位。

日本對外國人的潛規則 永住權難信任、歸化就萬事OK？

日本承認外國人的永久居留權（永住權），理論上願意接納不同背景與文化的人進入社會。然而在生活與工作的起步階段，仍存在外國人難以撼動的「看不見的規則」。出身烏茲別克的奧茲古兒現在是東京世田谷區議員，也是日本少數外國裔民意代表。她回想十幾年前，用永住身分租辦公室處處碰壁的往事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。