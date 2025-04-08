菲律賓中部火山噴發 火山灰直衝4000公尺高
菲律賓中部的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）今天清晨噴發，火山灰直衝4000公尺高空，救援官員因此呼籲當地學校停課。
法新社報導，坎拉翁火山是菲律賓24座活火山之一，曾在去年12月噴發，當時迫使周圍村莊疏散民眾。
內格羅島（Negros）上的坎拉翁火山今天噴發時，周圍地區疏散令仍未解除。
菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）在聲明中說：「坎拉翁火山頂峰火山口目前發生爆裂式噴發，火山是在今天清晨5時51分開始噴發。」
菲律賓火山暨地震研究所說，坎拉翁火山「正在產生巨型煙柱，直衝約4000公尺高空，並往西南方飄移」。
西內格羅省（Negros Occidental）拉納堡鎮（LaCastellana）的救援官員德艾希斯（John De Asis）告訴法新社：「我們已為這次噴發做好準備。上次在去年12月噴發期間，方圓4到6公里內的家家戶戶已疏散。現在我們只是在監測哪些村莊將受到火山灰降落影響。」
他還說，他們已建議拉納堡鎮「停課停班」。
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