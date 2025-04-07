緬甸強震逾3500人罹難 搜救生還者行動漸收尾

緬甸3月28日發生的毀滅性強震已造成3500人罹難，且死亡人數還在增加，搜救生還者的行動今天正逐漸告一段落，由愈來愈多的救濟災民及災後復原行動取而代之。

美聯社報導，在緬甸首都奈比多（Naypyitaw），民眾在細雨中清理受損房屋中的瓦礫及木材，軍人們清走一些佛寺中的斷垣殘壁。

緬甸消防單位今天表示，救援隊伍從緬甸第2大城瓦城（Mandalay）一棟倒塌建築的廢墟中尋獲10具屍體。

消防單位還說，來自新加坡、馬來西亞、印度的國際救援人員在搜尋生還者的任務結束後，已經返回母國。奈比多住宅區內的救援隊伍數量正穩定減少。

這場震矩規模7.7的地震襲擊緬甸大片地區，給6個省和邦帶來嚴重破壞。地震造成許多地區斷電，也無法使用電話及手機，道路及橋梁受損，損失難以估計。

5日晚間的強風豪雨擾亂了救援工作，並使得被迫露宿街頭的災民處境更加悽慘。天氣預報則指本週緬甸全國各地可能出現零星陣雨和雷雨。