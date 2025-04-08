南韓政府敲定 擬6月3日選總統

韓聯社報導，南韓政府宣布，初步決定將在六月三日舉行總統大選。

南韓憲法法院四日上午裁定總統尹錫悅彈劾案成立，他成為南韓史上第二位被彈劾下台的總統，依法須於六十天內選出新總統。

南韓NEWS1報導，南韓政府將在八日的國務會議敲定總統大選具體時程。

南韓憲法和公職選舉法規定，政府須在憲法法院宣判總統去職後的六十天內進行總統大選，並在選舉投票日前的五十天公布投票日。依此規定，代理總統韓悳洙須於五月廿四日至六月三日中指定一天為總統選舉日。

韓聯社指出，由於這次是總統被彈劾下台而提早舉行大選，為充分保障選民和被選舉人的參政權，在法定範圍內指定最後一天為選舉日最合理。此外，政府也需要為選舉籌備工作保留足夠時間。

已下台的尹錫悅仍住在總統官邸，總統辦公室表示他準備搬離。韓聯社說，因警衛計畫和住宅整頓等，尹錫悅最快本周末搬離官邸，預計會搬到位於首爾瑞草區的住宅。

南韓總統警護處正制定尹錫悅夫婦維安計畫。依慣例，南韓前總統警衛人員人數介於廿人至卅人，且依法尹錫悅今後可獲得警衛保護長達十年。