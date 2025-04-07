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北京宣稱逮捕3菲籍間諜 菲律賓總統下令提供法律援助

中央社／ 馬尼拉7日專電
馬尼拉近月來逮捕多名可疑中國間諜之後，北京日前也宣稱逮捕3名菲律賓籍間諜。菲律賓總統府馬拉坎南宮今天表示，總統小馬可仕已下令提供這3名菲律賓人必要的法律援助。路透
馬尼拉近月來逮捕多名可疑中國間諜之後，北京日前也宣稱逮捕3名菲律賓籍間諜。菲律賓總統府馬拉坎南宮今天表示，總統小馬可仕已下令提供這3名菲律賓人必要的法律援助。路透

馬尼拉近月來逮捕多名可疑中國間諜之後，北京日前也宣稱逮捕3名菲律賓籍間諜。菲律賓總統府馬拉坎南宮今天表示，總統小馬可仕已下令提供這3名菲律賓人必要的法律援助。

中國國家安全部3日宣稱破獲一起間諜案， 3名菲律賓公民在中國期間，拍攝並留存了大量涉軍涉密影像資料，並長期提供給菲律賓間諜情報機關人員；3人在央視新聞上露臉，表達對所作所為感到後悔。

馬拉坎南宮（Malacañan Palace）新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天表示，中國仍在就菲諜案進行調查，目前沒有證據顯示這是中國針對菲律賓的「報復性」逮捕行為。

她補充，總統小馬可仕已下令包括外交部在內相關部門，向這3名菲律賓人提供必要法律援助。

卡斯楚的說法與菲律賓國家安全委員會（NSC）不一致。

菲律賓國家安全委員會5日曾發布聲明稱，中方逮捕這3名菲人之舉，「可被視針對菲方近月來逮捕多名可疑中國間諜及同夥的報復行為。」

在菲中因南海爭議持續對抗的情況下，菲律賓安全部門今年1月迄今在境內分別逮捕至少8名中國籍人士，指控他們拍攝機敏地點的照片或是在機敏部門周圍攔截手機訊號。

中國外交部發言人郭嘉昆最近在例行記者會上，指控菲律賓政府「炮製」多起中國間諜案，「大搞有罪推定和汙名化、政治化」，敦促菲方停止捕風捉影、亂扣帽子。

這3名菲人來自菲律賓巴拉旺省（Palawan），是海南省獎學金計畫的受獎人，完成學業後就留在中國工作及生活；巴拉旺省與中國海南省締有姐妹省關係。

家屬在菲國新聞節目中說，3人去年就失去聯繫，直到最近才得知竟是被捕。巴拉旺省議員馬民達（Ryan Maminta）稱，巴拉旺省將重新檢視海南省獎學金計畫，並考慮是否中斷教育合作。

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