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日本眾議院議員多有錢？議員資產曝「平均每人有620萬」 他擁1.3億元居首

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本眾議院今天依法公布465名眾議員的資產報告。本次統計中，每位眾議員的平均資產為2685萬日圓（約新台幣620萬元），其中前日相麻生太郎以約6億日圓（約新台幣1.3億元）身家居首。美聯社
日本眾議院今天依法公布465名眾議員的資產報告。本次統計中，每位眾議員的平均資產為2685萬日圓（約新台幣620萬元），其中前日相麻生太郎以約6億日圓（約新台幣1.3億元）身家居首。美聯社

日本眾議院今天依法公布465名眾議員資產報告。本次統計中，每位眾議員的平均資產為2685萬日圓（約新台幣620萬元），其中前日相麻生太郎以約6億日圓（約新台幣1.3億元）身家居首。

日本放送協會（NHK）報導，日本眾院根據「國會議員資產公開法」公布「資產報告書」。報告內容是依據2024年10月當選的465名眾議員於選舉當天所申報的資產。

NHK統計的4個項目包含土地、建築物、定存，以及不含股票的有價證券。

據統計，眾院每人平均擁有2685萬日圓資產，這個數字較2021年上屆大選後統計的數據2924萬日圓少了239萬日圓（約新台55萬元），也創下1993年開始公布國會議員資產以來的新低。

統計結果顯示，身家最豐厚的眾議員是執政黨自民黨最高顧問麻生太郎，他坐擁6億153萬日圓（約新台幣1.3億元）資產；自民黨籍議員逢澤一郎以6億103萬日圓居次；自民黨籍議員田中良生則以4億4462萬日圓排名第3。

在個別議員的前10名中，自民黨籍議員占了8人。

另一方面，報告稱未持有金融資產或不動產的議員達94人；99名首度當選眾議員者的平均資產為982萬日圓（約新台幣226萬元），較前一次統計少882萬日圓。

各政黨黨魁資產分別為自民黨總裁石破茂擁有1555萬日圓（約新台幣359萬元），最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥有2325萬日圓，日本維新會共同代表前原誠司身家為3818萬日圓，國民民主黨代表玉木雄一郎未持有金融資產或不動產。

公明黨代表齊藤鐵夫坐擁2億2044萬日圓，共產黨委員長田村智子643萬日圓，日本保守黨共同代表河村隆之未持有金融資產或不動產。

若依政黨區分，每位議員平均資產為自民黨4186萬日圓、立憲民主黨1520萬日圓、日本維新會1985萬日圓、國民民主黨1526萬日圓、公明黨2210萬日圓、令和新選組487萬日圓、共產黨691萬日圓、參政黨803萬日圓、日本保守黨917萬日圓、社民黨（僅有1人）5383萬日圓。

令和新選組代表山本太郎、參政黨代表神谷宗幣、社民黨黨首福島瑞穗因目前身分為參議院議員，因此未被列入這次資產公開的對象。

日本 自民黨 議員 資產

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