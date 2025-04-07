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菲律賓、美國空軍展開聯合軍演 加強協同作戰與戰略嚇阻

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導
圖為4月7日，在菲律賓邦板牙省天使城的一個軍事空軍基地，舉行「應對雷霆」雙邊演習開幕式。歐新社
圖為4月7日，在菲律賓邦板牙省天使城的一個軍事空軍基地，舉行「應對雷霆」雙邊演習開幕式。歐新社

菲律賓軍方表示，菲律賓和美國空軍今天展開聯合演習，目的在加強協同作戰，並增強「戰略嚇阻」。

法新社報導，在此次演習之前，北京和馬尼拉因南海爭議地區問題對峙數月。美國和菲律賓定4月舉行更大規模的陸海空演習。

菲律賓空軍司令寇杜拉（Arthur M. Cordura）今天在演習啟動儀式上表示，「加強戰備並提高聯合任務效果」，將是「雷霆對抗」（Cope Thunder）演習的重點。

2022年小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統以來，菲美軍事關係不斷加深。馬尼拉對中國在南海的全面主權主張進行反擊，國際法庭已裁定中國在南海的全面主張毫無根據。

美國國務院上週批准醞釀已久的對菲律賓出售F-16戰機計畫，但馬尼拉方面表示，該交易「仍處於磋商階段」。

美國少將謝柏德（Christopher Sheppard）在今天的儀式上表示：「我們結盟的步伐正在加快。」

菲律賓空軍表示，「雷霆對抗」演習將持續到4月18日，目的在增強「不對稱作戰能力」、協同作戰和戰略嚇阻。

南海 演習 空軍 美國 菲律賓 軍演

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