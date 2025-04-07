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佛光山馳援緬甸重災區派發物資 災民互助令人動容

中央社／ 記者洪學廣高雄7日電
佛光山救援團隊4日攜帶包含食物、挖掘工具、藥箱等3.3噸善心物資前往重災區瓦城派發，沿途可見不少災民流離失所，但大夥仍互助互愛，令人動容。圖為佛陀紀念館成佛大道。圖／佛光山提供
佛光山救援團隊4日攜帶包含食物、挖掘工具、藥箱等3.3噸善心物資前往重災區瓦城派發，沿途可見不少災民流離失所，但大夥仍互助互愛，令人動容。圖為佛陀紀念館成佛大道。圖／佛光山提供

緬甸強震造成重大死傷，佛光山救援團隊4日攜帶包含食物、挖掘工具、藥箱等3.3噸善心物資前往重災區瓦城派發，沿途可見不少災民流離失所，但大夥仍互助互愛，令人動容。

由國際佛光會世界總會、馬來西亞佛光民防救護隊、星洲日報基金會等機構組成的佛光聯合救援團隊，在國際佛光會世界總會總會長心保和尚、署理會長慈容法師、秘書長覺培法師及佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師等指導下，佛光山東禪寺行政組知宣法師等13名救援隊團員，4日帶著3.3噸善心物資順利抵達重災區瓦城救援。

佛光山今天發布新聞稿指出，為前進緬甸，佛光聯合救援團隊排除萬難，由緬甸駐馬來西亞大使館特批簽證、Dr. Chin醫生協調的軍醫支持，加上緬甸法師與佛光之友幫忙，這支跨國救援團隊4日清晨5時許從仰光開車北上近600公里、花費近14個小時，順利於當天晚上抵達瓦城。團隊卸下3公噸生活物資與350公斤藥品後，馬不停蹄制定救援方案，休整一晚後即出發派發物資。

由於緬甸多地近日時有餘震，沿途可見受損、倒塌建築，以及不少災民流離失所，救援團隊抵達瓦城雲南會館後，已將部分急救物資交由雲南會館負責人，由會館分發給有需要民眾。5日清晨再前往4間受損嚴重寺廟，包含瑞耶少佛學院、戒女佛學院、Chan MyaTasi沙彌學院，以及嘛哈平納容寺院派發物資。

一名比丘U kumara指出，這次地震毫無預兆，事發時正在寺廟不遠處考場應試，突如其來的強震嚇得大家立即跑出考場，「我的腦袋幾乎都一片空白，什麼都聽不到，逃跑過程中更是差點跌倒；地震已經過去這麼多天了，但還是感覺到暈眩」。

救援團隊昨天深入重災區，看見僧侶們正將碎裂的瓦礫重新壘砌；臨時搭建的竹棚下，沙彌們則仍保持著課誦儀軌；災民等候Dr. Chin醫生及醫療人員進行診療、敷藥，陳慶華教授及林琪佩醫生也為傷者病患進行義診，緬華楊氏姐弟協助做翻譯，救援隊隊員則在旁協助，大夥互助場面令人動容。

領隊柯美芳介紹，佛光聯合救援團隊這次派發物資包括白米、食用油、豆類、米粉等，更貼心地配備挖掘工具與家庭藥箱，團隊成員也現場教導如何使用。在受損寺院旁，比丘們接過物資時合十誦經的莊嚴場景，讓所有救援人員既感佩又心酸。

團隊 緬甸強震 馬來西亞

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