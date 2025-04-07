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委內瑞拉：提防「假旗行動」嫁禍 軍隊進入戒備狀態

中央社／ 卡拉卡斯6日綜合外電報導

委內瑞拉政府警告，疑似有一場陰謀行動，企圖針對蓋亞那埃克森美孚公司（ExxonMobil）製造攻擊事件嫁禍委內瑞拉之後，委國軍方今天表示，部隊已處於「戒備狀態」。

法新社報導，委內瑞拉與蓋亞那這兩個鄰國長年因艾瑟奎波（Essequibo）地區歸屬問題意見不合。艾瑟奎波地區覆蓋蓋亞那2/3面積，但委內瑞拉聲稱對該地區擁有主權。

2015年埃克森美孚在艾瑟奎波發現豐富的石油蘊藏後，雙方爭端再次升高。

委內瑞拉武裝部隊今天表示，他們擁有「鋼鐵般的意志」，會以積極行動回應對委內瑞拉完整與和平的任何威脅。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）昨天表示，有人打算發動一場「假旗行動」（false flagoperation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導外界的行動），目標是襲擊艾瑟奎波海岸附近的埃克森美孚石油平台。

羅德里格斯說，此類攻擊旨在「引發混亂並造成侵略升級」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3月造訪蓋亞那首都喬治城（Georgetown）期間警告，如果委內瑞拉攻擊其鄰國蓋亞那，將會面臨「後果」。

蓋亞那最近抱怨一艘委內瑞拉軍艦侵犯其領海。

羅德里格斯昨天表示，盧比歐與私人保全公司「黑水保全公司」（Blackwater）創辦人、美國總統川普的盟友普林斯（Erik Prince）是那場所謂攻擊計畫的幕後黑手。

羅德里格斯也指責委內瑞拉反對派領袖。

委內瑞拉2023年就艾瑟奎波舉行全民公投，並於去年通過法律，將其列為委內瑞拉第24個聯邦州。

保全 委內瑞拉 蓋亞那

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