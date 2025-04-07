快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

空巴：長榮航空正式下訂9架新機 未交機訂單增為42架

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

空中巴士表示，長榮航空（2603）已正式下訂6架長程A350-1000客機和3架單走道A321neo客機，落實今年3月宣布的採購承諾。這次新訂單將使長榮航空尚未交機的A350-1000和A321neo各增為24架和18架。

空中巴士商用飛機業務銷售執行副總裁德聖艾修伯里（Benoît de Saint-Exupéry）在新聞稿中說：「長榮航空的新訂單再次證明A350-1000作為長程領導機型的吸引力，以及A321neo在區域航線上的效率表現。我們非常珍惜長榮航空對這兩款新一代飛機的信任，並將全力協助無縫整合至該航空公司機隊，邁向長遠成功。」

長榮航空總經理孫嘉明也在新聞稿中說：「這批新機展現我們對永續航空的承諾，也體現我們追求優質旅客服務的決心。A350-1000和A321neo在各自的類型中表現卓越，不僅效率高，也為旅客帶來舒適的搭乘體驗。我們將持續推動機隊與航網擴展計畫，並善用這些新機的航程和效率優勢，強化市場競爭力。」

空中巴士 長榮

延伸閱讀

長榮航空招募百名地勤新血 大學畢業起薪4.3萬起

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

長榮航空攜澳門航空 聯營合作提升台澳航線優勢

長榮航空攜手澳門航空共用班號 合作提升台澳航線優勢

相關新聞

馬來西亞避險妙招？經濟靠中國、軍事靠美國

美國學者沈大偉（David Shambaugh）在其著作《中美爭霸：兩強相遇東南亞》援引前助理國務卿施大偉（David Shear）觀點指出，美國在東南亞的目標是支持區域國家繼續進行「兩面下注」的策略。具體而言，美國通過提供軍事資源與安全保障，為這些國家在與中國的博弈中增添籌碼。

韓聯社：南韓預計6月3日舉行總統大選 明國務會議敲定

韓聯社報導，南韓政府宣布，初步決定將在6月3日舉行總統大選。

威廉王子展現獨立自主 聘黛妃律師團 與英王老爸畫清界線

英國威廉王子近日做出一項打破傳統的舉動，捨棄王室長期的法律團隊，改聘用當年為其亡母黛安娜王妃處理離婚官司的律師事務所Mi...

中國管制稀土 美歐離岸風機將現供應鏈瓶頸

中國宣布對多種中重稀土相關物項實施出口管制，除了對美國的軍工產業造成影響外，彭博報告分析指，這些限制可能會對歐洲以及美國...

與印度轉友善 斯里蘭卡簽合作協議

中國與印度爭相拉攏斯里蘭卡，這次該國與印度強化軍事與能源合作！印度總理莫迪6日訪問斯里蘭卡，並與該國簽定能源與軍事合作協議，緩解斯里蘭卡2022年以來因外債累累造成的進口能源危機。

美國憲法其實未授權總統徵收關稅 共和黨能制衡川普？

美國總統川普在4月2日「解放日」對全球祭出激進關稅政策，傳統上主張自由貿易的共和黨人肯定有意見，但儘管美國憲法賦予國會徵稅權，包括關稅，國會卻在過去幾十年透過多次立法，將關稅權下放給行政部門，現在要收回來也需經由立法。 已有共和黨參議員和民主黨共同提出法案，企圖收回國會的關稅權，但川普享有否決權，國會要反否決需要參眾兩院三分之二多數通過，以目前川普在共和黨中的影響力，幾乎不可能。而川普似乎鐵了心要徵關稅，不管共和黨內反對及其在2026年期中選舉可能大敗，但共和黨要與川普一起埋葬嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。