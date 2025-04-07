空巴：長榮航空正式下訂9架新機 未交機訂單增為42架

空中巴士表示，長榮航空（2603）已正式下訂6架長程A350-1000客機和3架單走道A321neo客機，落實今年3月宣布的採購承諾。這次新訂單將使長榮航空尚未交機的A350-1000和A321neo各增為24架和18架。

空中巴士商用飛機業務銷售執行副總裁德聖艾修伯里（Benoît de Saint-Exupéry）在新聞稿中說：「長榮航空的新訂單再次證明A350-1000作為長程領導機型的吸引力，以及A321neo在區域航線上的效率表現。我們非常珍惜長榮航空對這兩款新一代飛機的信任，並將全力協助無縫整合至該航空公司機隊，邁向長遠成功。」

長榮航空總經理孫嘉明也在新聞稿中說：「這批新機展現我們對永續航空的承諾，也體現我們追求優質旅客服務的決心。A350-1000和A321neo在各自的類型中表現卓越，不僅效率高，也為旅客帶來舒適的搭乘體驗。我們將持續推動機隊與航網擴展計畫，並善用這些新機的航程和效率優勢，強化市場競爭力。」