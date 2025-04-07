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大阪關西世博開幕在即 會場曾測出超標沼氣恐引爆

中央社／ 東京7日綜合外電報導

2025年世界博覽會（大阪關西世博）即將在4月13日開幕，營運單位本月6日宣布，位於大阪市此花區的會場當天曾經測出有發生爆炸之虞的沼氣。

「朝日新聞」報導，大阪關西世博營運單位日本國際博覽會協會（簡稱萬博協會）說明，會場西側的綠色世界施工區昨天下午4時左右偵測出超標沼氣，若觸火可能會引發爆炸的濃度。

而當時正逢開幕前的試營運，會場內也有參觀民眾。為此，萬博協會等單位當天下午4時25分時限制參觀者等人禁止進入這個區域，並打開偵測出超標沼氣的地下電力設備孔蓋，以利自然通風。

經過約1小時後，沼氣濃度已降至基準值以下，並解除管制。而萬博協會隨後持續進行試營運。

大阪關西世博的會場位在大阪市的人工島夢洲。而整個會場均為填海造陸，部分區域是由廢棄物等填埋，因而會生成沼氣。

會場西側的綠色世界廁所2024年3月曾在施工期間發生火災，原因是施工火花引燃沼氣而發生爆炸。為此，萬博協會等單位已設置通風設備、偵測器等設備，以及在人孔蓋上鑽洞以利自然通風，並定期公開氣體濃度檢測結果。

而昨天沼氣超標的施工區域，過去也曾偵測到超標沼氣，相關單位為此持續監測數值並在施工期間保持通風。

大阪 爆炸 超標

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