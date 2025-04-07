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施壓伊朗與葉門叛軍 美增派匿蹤軍機赴中東

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

據多名美國國會助理透露，美軍已向中東方面部署包括F-35在內更多先進戰鬥、轟炸機，持續打擊葉門「青年運動」（Houthi）叛軍之餘，也意在向叛軍背後的伊朗施壓。

國防新聞（Defense News）指出，川普政府加強對葉門空襲近3週之際，五角大廈連忙調派更多軍事資源給中央司令部。除延長杜魯門號航艦打擊群（HarryS. Truman CSG）部署紅海時間，增派的卡爾文森號航艦打擊群（Carl Vinson CSG）也即將加入。

此外，五角大廈也已派遣多架A-10攻擊機前往中東，並已部署至少6架B-2匿蹤轟炸機到印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）美軍保障基地。

這代表美國空軍能執行任務的B-2轟炸機已有一半部署到狄耶戈加西亞島。按美國空軍統計資料，他們總共有20架B-2轟炸機，但在2024年只有約55%處於可執行任務狀態。

與此同時，美軍從南韓轉移多套防空系統到中東，包含兩個愛國者飛彈連、一個終端高空防衛系統（THAAD）連隊。

中東 美國 美軍

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