與印度轉友善 斯里蘭卡簽合作協議

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國與印度爭相拉攏斯里蘭卡，這次該國與印度強化軍事與能源合作！印度總理莫迪6日訪問斯里蘭卡，並與該國簽定能源與軍事合作協議，緩解斯里蘭卡2022年以來因外債累累造成的進口能源危機。由於印度與中國在南亞持續競爭區域霸權地位，斯里蘭卡作為印度洋重要島嶼，更是印度相當看重的國家。

根據《美聯社》報導，莫迪表示相當歡迎斯里蘭卡在國防與能源問題有更多合作，未來也希望與孟加拉、馬爾地夫與模里西斯等國家增加連結。他強調，相當感謝斯里蘭卡總統迪薩納亞克的合作。迪薩納亞克也說，斯里蘭卡的土地絕對不會使用作為破壞印度安全穩定的行為。

《印度時報》提到，印度協助斯里蘭卡在國內興建多條鐵路，並加強與斯里蘭卡的合作，讓該國得以暫時緩解能源短缺的危機。斯里蘭卡自2022年以來，就因為外匯存底耗盡，導致無法購買進口能源。後來在中國、IMF等地援助下才暫時獲得援助，但目前國家經濟仍在緩步復甦，如今又遇到美國關稅戰，局勢更加不樂觀。

中國與印度近年來積極爭取南亞區域霸權地位，中國在巴基斯坦與斯里蘭卡都有租賃重要港口，過去斯里蘭卡在親中與印度之間搖擺。不過近年來，由於欠中國太多外債，斯里蘭卡開始轉回印度懷抱，但也沒有太明顯的一面倒，仍是在兩大國夾縫之間求生存。

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