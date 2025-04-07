法極右領袖雷朋涉貪稱遭「獵巫」 不會放棄總統夢
法國極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）被判貪污並遭禁止參選公職後，今天她在一場集會上表示，她的政黨成為「獵巫行動」的目標，並強調她將繼續追求競選總統的雄心。
法新社報導，在巴黎法院判定56歲的雷朋挪用歐洲議會資金罪6天後，雷朋所屬的國民聯盟（NationalRally）與中間派以及左翼團體在緊張局勢再升級的情況下，分別舉行彼此對立的會議。
民調顯示，雷朋在兩年後的總統選舉中處於領先地位，法院的判決震驚了法國政壇。
雷朋在巴黎市中心的集會上發表講話，譴責對她和國民聯盟其他黨員的判決。
56歲的雷朋被判處4年監禁，緩刑兩年，並禁止參選公職5年。
雷朋在巴黎一處廣場對支持者說：「我不會放棄。」她說，這起定罪是「獵巫行動」所致。
她對揮舞法國國旗並高喊「瑪琳！瑪琳！」的支持者說：「這不是司法決定，而是政治決定。」
雷朋的副手巴德拉（Jordan Bardella）表示，集會有1萬人參加。警方則估計人數為7000人，但在場群眾表示，他們從法國各地前來支持雷朋。
29歲的巴德拉表示，國民聯盟不想「一概否定所有法官」，但這項判決是「對民主的直接攻擊，也是對數百萬愛國法國人民的傷害」。
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