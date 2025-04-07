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土耳其在野黨矢言 近十年最大示威不退潮

中央社／ 安卡拉6日綜合外電報導

土耳其主要在野黨共和人民黨領導人歐澤今天矢言繼續示威，抗議總統艾爾段將頭號政敵伊斯坦堡前巿長伊瑪莫魯押入大牢。這波土耳其十年以來最大規模示威浪潮將會持續下去。

路透社報導，共和人民黨（CHP）籍的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）於3月19日遭以貪腐指控拘留，引發這一波抗爭。包括抗議人士、多個在野黨、歐洲領袖及人權團體聲援伊瑪莫魯，表示逮捕行動是政治化、反民主之舉。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府否認政治影響司法，並且強調法院的獨立性。

今天連任黨魁的歐澤（Ozgur Ozel）在臨時黨代表大會中宣示，共和人民黨將就伊瑪莫魯繫獄一事每個週末在不同城巿發動抗爭，9日晚間則將在伊斯坦堡各個區分別展開集會。

伊瑪莫魯遭到拘留後，共和人民黨每晚都在伊斯坦堡巿政府大樓前發起大型集會，上週末並在伊斯坦堡馬爾泰佩（Maltepe）展開大型示威。

包括各地大學生在內，數以十萬計土耳其民眾響應反對陣營號召的抗爭，抗議活動大體上平和進行，不過已有近2000人遭到拘留，其中約300人遭到審前監禁。

歐澤於再度當選黨主席後在安卡拉臨時黨代表大會現場附近的集會中發表演說時，重申提前大選的呼籲。

土耳其表定2028年才會舉行總統大選，如果國會通過提前大選，艾爾段將可不受任期限制而參選。若干民意調查結果顯示，伊瑪莫魯支持度領先艾爾段。

共和人民黨也發起象徵性的連署活動，訴求釋放伊瑪莫魯及提前大選。歐澤表示，這項請願活動已獲逾700萬人簽署。

共和人民黨於3月23日進行內部投票，伊瑪莫魯獲近1500萬人支持出任黨總統候選人。

伊斯坦堡 土耳其 艾爾段

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