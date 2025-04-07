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約旦河西岸升溫 官員：具美公民身分巴少年遭以擊斃

中央社／ 雷馬拉6日綜合外電報導

巴勒斯坦官員指出，一名具美國公民身分的巴勒斯坦青少年今天在約旦河西岸遭到以色列方面槍擊致死。以色列軍方則表示，他們擊斃「一名恐怖分子」。

報導指出，約旦河西岸（West Bank）圖爾穆斯阿亞鎮（Turmus Ayya）鎮長夏拉比（Adeeb Lafi Shalabi）表示，14歲的拉比亞（Omar Mohammad Rabea）與另外兩名青少年在圖爾穆斯阿亞鎮入口處遭到一名以色列屯民槍擊。

他告訴路透社：「他們當中兩個人先被救護車送到附近醫療中心，然後送到醫院。（以色列）軍隊抵達現場，拘留現年14歲、具美國公民身分的第3名受傷男孩。」

夏拉比指出，以軍後來宣布拉比亞死亡，並且將遺體扣留。巴勒斯坦衛生部證實死訊，表示拉比亞遭到「占領軍」殺害。

法新社後來報導，夏拉比告訴法新社，拉比亞遭到以軍槍擊致死。以色列軍方則在聲明中表示，他們在圖爾穆斯阿亞地區展開反恐行動期間擊斃「一名恐怖分子」。

路透社指出，以色列屯民暴力激增，與巴勒斯坦人在約旦河西岸的衝突幾乎無日無之，緊張情勢持續升高。

自從2023年10月加薩走廊（Gaza Strip）戰爭爆發以來，包括侵犯巴勒斯坦被占土地、突襲貝都因人（Bedouin）村落與營地等行徑在內，約旦河西岸屯民暴力已然加劇。

歐洲國家和美國前總統拜登政府對施暴以色列屯民實施制裁，不過美國現任總統川普已經取消這些制裁。

以色列 巴勒斯坦 美國公民

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