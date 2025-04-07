聽新聞
0:00 / 0:00

日美去年軍演 模擬飛彈攻擊侵台共艦

聯合報／ 國際中心／綜合報導
兩架日本自衛隊F-15戰機（圖上）和兩架美軍F/A 18大黃蜂戰機（圖下）在日本海演練。日媒報導，日本與美國去年軍演，曾模擬日本戰機以飛彈攻擊侵略台灣的共軍軍艦。（路透）
兩架日本自衛隊F-15戰機（圖上）和兩架美軍F/A 18大黃蜂戰機（圖下）在日本海演練。日媒報導，日本與美國去年軍演，曾模擬日本戰機以飛彈攻擊侵略台灣的共軍軍艦。（路透）

日媒六日報導，日本與美國去年二月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的共軍軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對台海有事情境進行演練。推測演習結果將反映在日美的作戰計畫當中。

日本自衛隊與美國軍方去年二月展開聯合指揮所演習「利刃」，產經新聞報導，多名相關人士透露，那次電腦模擬演習以「中國侵台」為情境，並在設有統一指揮陸海空自衛隊的「統合作戰司令官」為前提下進行演習，顯示早就開始為今年三月成立的「統合作戰司令部」預作準備。

演習模擬共軍攻擊台灣，同時也攻擊長崎的駐日美軍佐世保基地等目標。對此，日本方面認定不足以構成「行使有組織性、有計畫性的武力攻擊」，沒有滿足「武力攻擊事態」，也就是可以行使個別自衛權的條件。然而，台灣有事被認定為威脅日本存續的「存立危機事態」，滿足集體自衛權行使武力的條件。

「存立危機事態」是日本在二○一五年通過安全保障法制時新增規定。即使日本沒有遭受到直接攻擊，而是在美國等「與我國有密切關係的他國」遭受武力攻擊時，日本政府可以判斷是否符合「威脅到我國存立（存在且成立）」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，若是滿足一定要件，就能行使部分集體自衛權。

演習當中，美方請求日方攻擊通過台灣海峽的中共兩棲突襲艦隊，日方接受請求，航空自衛隊戰鬥機對共軍運輸艦進行空對艦飛彈攻擊。

自衛隊內部有意見認為，比起通過台海的共軍艦隊，應該優先攻擊共軍航空母艦。但當時的演習評估，共軍現役航空母艦威脅程度較低，因此未列為優先攻擊目標。

演習情境包括共軍登陸日本沖繩縣與那國島。為了加強防衛與那國島在內的南西諸島，陸上自衛隊從九州派遣增援部隊。此外，由於載送部隊的運輸機必須在基地跑道起降，航空自衛隊戰鬥機也要使用相同跑道起降，演習中曾出現對於優先使用權意見分歧的情況。

美日「利刃」聯合演習兩年舉行一次，去年二月的演習澳洲軍隊首次參加。報導說，日美正在推進以台灣有事為前提的作戰計畫制定工作，並將演習結果作為參考資料之一。

日本 演習 自衛隊

延伸閱讀

日本、美國2024利刃軍演 模擬以飛彈攻擊侵略台灣的中共軍艦

參演者談韌性演習：貼近真實慌亂辛苦 盼找出資源缺口

日本高速公路ETC大規模故障 多地收費站停擺、車流回堵

反擊共軍認知戰 國防部新影片：別習慣於軍演改變現狀

相關新聞

日美去年軍演 模擬飛彈攻擊侵台共艦

日媒六日報導，日本與美國去年二月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的共軍軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對...

爭奪運河？ 美防長本周訪巴拿馬

美國國防部長赫塞斯本周將訪問巴拿馬；法新社報導說，鑒於總統川普多次揚言要拿回巴拿馬運河控制權，還指控中國大陸干涉運河運作...

日本、美國2024利刃軍演 模擬以飛彈攻擊侵略台灣的中共軍艦

日媒今天報導，日本與美國去年2月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的中國軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對...

英國工黨2議員遭以色列拒絕入境 短暫拘留後正返回倫敦

英國高階官員今天表示，昨天遭以色列當局拒絕入境並且短暫拘留的2名英國國會議員，正在返回倫敦的路上

美國、大陸溝通機制近停擺！傳川普只想跟習親信接觸…雙方恐陷報復循環

據美媒《華爾街日報》（WSJ）報導，自川普重返白宮以來，北京一直試圖與華府建立溝通管道卻屢屢碰壁，美中溝通機制幾近停擺，...

強化東南亞有事應變力 日本成立自衛隊海上輸送群…連接本州、沖繩及離島運輸

日本防衛大臣中谷元今天出席位於廣島縣吳市、海上自衛隊吳基地舉行的「自衛隊海上輸送群」成立典禮。這個部隊目標是在東南亞地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。