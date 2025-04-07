爭奪運河？ 美防長本周訪巴拿馬

美國國防部長赫塞斯本周將訪問巴拿馬；法新社報導說，鑒於總統川普多次揚言要拿回巴拿馬運河控制權，還指控中國大陸干涉運河運作，赫塞斯此行更顯急迫。巴拿馬外交部長艾查五日說，巴國仍希望與美國維持尊重、透明和互惠關係。

五角大廈四日聲明，赫塞斯本周初將赴巴拿馬首都巴拿馬市出席今年「中美洲安全會議」，並在一連串雙邊會議會晤夥伴國家的高階文職、軍事和安全領導高層，以持續強化美方與巴拿馬等中美國家的夥伴關係，邁向「和平安全西半球」的共同願景。赫塞斯還將停留佛州埃格林空軍基地視察官兵。

美聯社報導，該聲明未提及巴拿馬運河，但川普近來對美國廿多年前放棄該運河控制權表達不滿，還曾指控通行該運河的美國船隻遭收取過高費用。

美國「國防新聞」五日報導則稱，赫塞斯將會晤巴拿馬總統穆里諾，也會造訪巴拿馬運河和幾處軍事據點。據五角大廈二月初聲明，赫塞斯當時已曾與穆里諾及巴國公共安全部長通話，赫塞斯強調他的要務是在川普領導下捍衛美國國安利益，包括確保使用巴拿馬運河不受拘束，並讓該運河免於外國干預。

赫塞斯將是數月以來第二名訪問巴拿馬的美國高官。美國國務卿魯比歐二月二日已在巴國會晤穆里諾，但穆里諾說，巴國運河不會易主、也未和魯比歐討論此事。

艾查五日則在社群平台Ｘ說，他四日與美國副國務卿藍道通話，兩人討論到非法移民、組織犯罪、毒品走私等議題，是誠摯且具建設性的交流。

艾查也重申，巴拿馬的所有合作都將在巴國憲法、法律以及巴拿馬中立條約的架構下進行。

兩人還討論到香港長江和記實業三月將其在巴拿馬運河兩端港口的經營權，出售給美國資產管理巨擘貝萊德集團一事。法新社指，該交易原定二日完成，但因中國監管機構審查而擱置。

美國國務院四日說，藍道肯定巴拿馬就遏制中共惡意影響所採取的行動，也感謝巴拿馬合作以阻止非法移民，與美國攜手讓取道巴拿馬和哥倫比亞間「達連叢林」的非法移民降低近九成八。

「國防新聞」另稱，美國在巴拿馬有小型駐軍，但五角大廈據傳正研擬增加駐軍人數的選項，這配合川普掌控巴國運河的目標。美國近期也在巴國參與軍演。

美國和中國是巴拿馬運河兩大使用國，該運河處理全球百分之五海上貿易，經濟和地緣戰略意義至關重要。美國一九一四年開通該運河，一九九九年將運河完全移交給巴拿馬政府。