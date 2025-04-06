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日本、美國2024利刃軍演 模擬以飛彈攻擊侵略台灣的中共軍艦

中央社／ 東京6日專電
日媒今天報導，日本與美國去年2月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的中國軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對台海有事的情境進行演練。圖／Ingimage
日媒今天報導，日本與美國去年2月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的中國軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對台海有事的情境進行演練。圖／Ingimage

日媒今天報導，日本美國去年2月的軍事演習，模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的中國軍艦進行飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對台海有事的情境進行演練。據推測，演習結果將反映在實際狀況發生時，日美的作戰計畫當中。

日本自衛隊與美國軍方去年2月展開聯合指揮所演習「利刃」，產經新聞報導，根據多名相關人士透露，那次電腦模擬演習以「中國侵台」為情境，並在設有統一指揮陸海空自衛隊的「統合作戰司令官」為前提下進行演習，顯示早就開始為今年3月成立的「統合作戰司令部」預作準備。

演習模擬中國軍隊對台灣發動攻擊的同時，也攻擊了位於長崎縣的駐日美軍佐世保基地等目標。對此，日本方面認定不足以構成「行使有組織性、有計畫性的武力攻擊」，沒有滿足「武力攻擊事態」，也就是可以行使個別自衛權的條件。然而，台灣有事被認定為威脅日本存續的「存立危機事態」，滿足集體自衛權行使武力的條件。

「存立危機事態」是日本在2015年通過安全保障法制時新增規定。即使日本沒有遭受到直接攻擊，而是在美國等「與我國有密切關係的他國」遭受武力攻擊時，日本政府可以判斷是否符合「威脅到我國存立（存在且成立）」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，若是滿足一定要件，就能行使部分集體自衛權。

演習當中，美方提出攻擊通過台灣海峽的中共兩棲突襲艦隊的請求，日本方面接受請求，航空自衛隊的戰鬥機對共軍的運輸艦進行了空對艦飛彈攻擊。

自衛隊內部有意見認為，比起通過台灣海峽的中國艦隊，應該優先攻擊中國的航空母艦。但是當時的演習評估，中國現役航空母艦的威脅程度較低，因此未列為優先攻擊目標。

演習情境還包括共軍登陸日本沖繩縣與那國島。為了加強防衛與那國島在內的南西諸島，陸上自衛隊從九州派遣增援部隊。此外，由於載送部隊的運輸機必須在基地跑道起降，航空自衛隊戰鬥機也要使用相同跑道起降，演習中曾出現對於優先使用權意見分歧的情況。

美日兩國聯合演習「利刃」（Keen Edge）每兩年舉行一次。在去年2月的演習中，澳洲軍隊首次參加。目前，日美政府正在推進以台灣有事為前提的作戰計畫制定工作，並將演習結果作為參考資料之一。

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