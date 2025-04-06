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英國工黨2議員遭以色列拒絕入境 短暫拘留後正返回倫敦

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
媒體報導，來自執政工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）從倫敦飛往以色列，但在抵達後被阻止入境並遭驅逐；圖為穆罕默德在英國國會發言。(路透)
媒體報導，來自執政工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）從倫敦飛往以色列，但在抵達後被阻止入境並遭驅逐；圖為穆罕默德在英國國會發言。(路透)

英國高階官員今天表示，昨天遭以色列當局拒絕入境並且短暫拘留的2名英國國會議員，正在返回倫敦的路上。

英國天空新聞網（Sky News）報導，執政黨工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）昨天從英國盧頓（Luton）飛往以色列，但抵達後被拒絕入境並遭短暫拘留。

以色列移民部發布聲明指出，這兩人因涉嫌計劃「記錄安全部隊的活動和散播反以色列仇恨」，遭到拒絕入境。

英國財政部首席秘書瓊斯（Darren Jones）告訴英國廣播公司（BBC）電視部：「他們正在回家的路上。誠如外交大臣所言，我的同僚遭受如此對待，令人難以接受。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）昨天表示．以色列拘留英國國會議員楊緣與穆罕默德並拒絕他們入境的作法，是「不可接受」且極度讓人關切的。

他提及：「我已向以色列政府相關人員表明，這不是對待英國國會議員的方式，我們今晚已與兩位議員聯繫，提供支持。」

拉米指出：「英國政府持續聚焦於確保恢復停火，並展開談判以停止流血衝突、釋放人質以及結束加薩衝突。」

對此，以色列外交部尚未立即回覆置評請求。

以色列 英國 衝突 議員

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