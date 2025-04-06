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日本醫療直升機長崎縣外海失聯 3人獲救、3人疑待救

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本一架醫療直升機今天下午在長崎縣外海失聯，壹崎消防署等單位表示，這架直升機當時從對馬地區欲飛往福岡市，機上載有6人，其中3人獲救，相關單位仍在搜索其餘3人。 圖為直升機示意圖，非當事飛機／ingimage
日本一架醫療直升機今天下午在長崎縣外海失聯，壹崎消防署等單位表示，這架直升機當時從對馬地區欲飛往福岡市，機上載有6人，其中3人獲救，相關單位仍在搜索其餘3人。 圖為直升機示意圖，非當事飛機／ingimage

日本一架醫療直升機今天下午在長崎縣外海失聯，壹崎消防署等單位表示，這架直升機當時從對馬地區欲飛往福岡市，機上載有6人，其中3人獲救，相關單位仍在搜索其餘3人。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府國土交通省表示，這架直升機在對馬機場以東約10公里處，於飛行途中斷訊，目前已經獲救的3人之中2人有意識，其餘1人的身體狀況不明，並仍在搜索其餘3人。

長崎文化放送（NCC）等日媒報導，位在福岡市的和白醫院表示，機上6人包含1名30多歲的男醫師、1名20多歲護理師、1名病患與病患3名家屬。

長崎國際電視台（NIB）報導，日本第七管區海上保安本部對此已成立對策本部，派出巡邏船與飛機展開搜索。

長崎縣政府危機管理課說明，第七管區海上保安本部今天下午3時30分左右通知「（有架直升機）從對馬機場出發，欲運送患者到福岡的和白醫院，但是直升機沒抵達醫院」。

對馬市的消防本部則通報，「醫院的醫療直升機無線電通訊中斷，無法取得聯繫」。

失聯 日本 直升機

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