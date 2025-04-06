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美國、大陸溝通機制近停擺！傳川普只想跟習親信接觸…雙方恐陷報復循環

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中美貿易戰2.0開打。據美媒《華爾街日報》報導，自川普重返白宮以來，北京一直試圖與華府建立溝通管道卻屢屢碰壁。（美聯社）
中美貿易戰2.0開打。據美媒《華爾街日報》報導，自川普重返白宮以來，北京一直試圖與華府建立溝通管道卻屢屢碰壁。（美聯社）

據美媒《華爾街日報》（WSJ）報導，自川普重返白宮以來，北京一直試圖與華府建立溝通管道卻屢屢碰壁，美中溝通機制幾近停擺，雙方恐陷入你來我往的報復循環，甚至在短期內難以重啟談判。

華爾街日報報導指出，自川普就職以來，無論中方高級官員如何試圖與新政府接觸，結果都是吃閉門羮。報導曾為中方官員提供諮詢的人士指出，大陸外交部長王毅今年2月在紐約出席聯合國會議期間，曾尋求與川普的國家安全顧問沃爾茨會面，但未獲川普團隊同意。

知情人士又指，駐美大使謝鋒曾試圖與川普顧問馬斯克接觸，寄望馬斯克扮演制衡對中鷹派的潛在力量，但未有進展。大陸商務部長王文濤2月曾寫信給美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表格瑞爾（Jamieson Greer），也未獲積極回應。但格瑞爾3月間曾與大陸副總理何立峰視訊通話。何立峰是王文濤的上司，並且是習近平的親信。

報導指出，川普團隊只想和習近平身邊最親近的人馬接觸，例如中共中央辦公廳主任蔡奇，但北京方面不太願意，認為這種即興式的作法會帶來無法接受的政治風險。換言之，北京難以跳脫正式外交禮儀的思維模式，與川普團隊的作法難以契合。

報導指出，川普早前曾暗示，可能在「不久的將來」與習近平會晤。但鑑於當前情勢，中方官員已向美方高層表示，習近平不太可能在短期內訪美。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，現在主導議程的是川普政府，北京當局「幾乎完全處於被動姿態」。

報導指出，在實質溝通中斷、談判籌碼不斷流失的情況下，中方恐將愈發難以在對抗中找到突破口。若雙方持續互不讓步，未來的互動恐怕只會是更深層、更無解的報復循環。

北京 川普 溝通 習近平 關稅 馬斯克

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