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強化東南亞有事應變力 日本成立自衛隊海上輸送群…連接本州、沖繩及離島運輸

中央社／ 東京6日專電
日本防衛大臣中谷元今天出席位於廣島縣吳市、海上自衛隊吳基地舉行的「自衛隊海上輸送群」成立典禮。新華社資料照，僅示意
日本防衛大臣中谷元今天出席位於廣島縣吳市、海上自衛隊吳基地舉行的「自衛隊海上輸送群」成立典禮。新華社資料照，僅示意

日本防衛大臣中谷元今天出席位於廣島縣吳市、海上自衛隊吳基地舉行的「自衛隊海上輸送群」成立典禮。這個部隊目標是在東南亞地區有事時，加強西南諸島的防衛力，並強化部隊與裝備的海上運輸能力。

日本經濟新聞報導，海上輸送群是由防衛大臣直接指揮的陸海空自衛隊共同部隊，於3月24日成立，能夠利用輸送艦，連接日本本州、沖繩本島及西南諸島離島的交通運輸。

日本強化自衛隊運輸能力，是基於中國擴張軍備、海洋行動，以及對「台灣有事」的擔憂。中國不斷建造可用於登陸作戰的兩棲登陸艦，中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦四川艦去年底下水，引發關注。

四川艦是中共海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬多噸，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

在發生緊急事態時，保衛離島或是奪回被佔據的離島，都需要迅速部署陸上自衛隊。雖然艦艇船隻的操作通常由海上自衛隊負責，但是海自目前僅有3艘運輸艦。

儘管自衛隊已經引入在緊急事態發生時徵用民間船隻的制度，但是海上運輸能力不足仍是一大問題。由於陸上自衛隊的人力比起海自更加充裕，因此新成立的海上輸送群，主要由陸上自衛官負責。

海上輸送群的司令部設於吳基地，預料在2025年底，兵庫縣的阪神基地也將成為據點。隨著部隊成立，2024年度已有一艘中型與一艘小型輸送艦下水，目標是在2027年度之前，建立由2艘中型輸送艦、4艘小型輸送艦，以及4艘機動艇組成的10艘艦艇編隊。

陸自最高指揮官森下泰臣幕僚長在3日的記者會表示，目前陸上戰力的海上輸送能力極為不足，透過成立海上輸送群，能以現有的輸送能力來進行調度。

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