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關係惡化數月後…法國與阿爾及利亞恢復對話 前途仍然坎坷

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

經過數月爭吵，法國阿爾及利亞今天恢復外交對話，這次爭吵不僅損害巴黎在其前殖民地的經濟利益，也導致雙方互控侮辱，重要的安全合作也陷入停滯。

路透社報導，數十年來，法國與阿爾及利亞的關係一直非常複雜。但法國總統馬克宏（Emmanuel　Macron）去年7月承認西撒哈拉（Western Sahara）區域在摩洛哥主權下實施自治的計劃，激怒阿爾及利亞，雙方關係惡化。

原屬西班牙殖民地的西撒哈拉現在大體上由摩洛哥實質掌控，但是獲阿爾及利亞支持的波利薩里歐陣線（Polisario Front）聲稱擁有當地主權，並於2020年宣布進行「自衛戰爭」，尋求西撒哈拉獨立建國。

法國官員表示，阿爾及利亞以政策排除法國經濟影響力。自夏季以來，阿爾及利亞與法國的貿易額已下降30%。

雙方關係不佳對安全、經濟與社會產生重大影響。據法國官員表示，法國與阿爾及利亞貿易範圍十分廣泛，法國6800萬人口中，約有10%與阿爾及利亞相互聯繫。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）1日對議員們表示：「在移民、司法、安全和經濟合作方面取得成果，符合法國和法國人民的利益。」

巴霍今天將抵達阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）進行1天會談。馬克宏先前曾與阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）於3月31日通話，雙方就緩解緊張局勢的廣泛路線圖達成協議。

法國官員表示，阿爾及利亞對在阿國經營的法國公司，於行政授權與新融資方面設置障礙，影響最深的是小麥進口。

貿易商表示，外交裂痕導致阿爾及利亞國家糧食局（OAIC）自10月以來，在進口招標時默許排除法國小麥與公司。阿爾及利亞國家糧食局則表示，它公平對待所有供應商並遵守技術要求。

法國在2024/25年度僅向阿爾及利亞運送一船小麥，也就是7月的一批3萬噸小麥。相較之下，近年來，每年都運送數百萬噸。

法國1名穀物貿易商在談到巴霍之行時表示：「人們正談論此事，但他們正等著看此行將有什麼實際影響。」「我們肯定能找到另一名買家來購買我們的小麥。」

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