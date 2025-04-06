菲律賓計畫向美國購買F-16戰機 駐美大使：若成交最快明年起交貨

菲律賓駐美大使羅慕德斯今天在廣播節目中說，菲律賓政府計畫向美國購買的20架F-16戰機，最快明年就可以開始陸續交貨。

美國國防安全合作局（DSCA）1日發布新聞稿說，美國國務院決定批准向菲律賓政府出售20架F-16戰機及其他設備，價值預估為55億8000萬美元。

菲律賓政府正積極加快軍事現代化，正打算透過長期貸款向華府採購這批戰機及設備。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）今天接受dzBB廣播電台訪問時透露，美國建議菲律賓購買F-16戰機已有一段時間，如果成交，最快明年或2027年就可陸續交貨。

他補充，這還需視菲方的情況而定，比如是否買得起、國會與總統是否批准購買等。

羅慕德斯指出，中國在南海的持續擴張行為是菲律賓提升防衛能力，加速軍事現代化的主要原因。

但菲律賓國家安全委員會（NSC）澄清， F-16戰機採購計畫並不針對任何國家；菲律賓參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）則說，其他國家無權阻止菲律賓強化自衛能力。

如果交易成功，F-16戰機將是菲律賓軍事現代化計畫中最昂貴的項目。

菲律賓目前最先進的戰機是韓國製造的FA-50，原有12架，但其中1架於3月初在山區墜毀。

另一方面，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）3月17日至19日在印度出席瑞辛納對話（Raisina Dialogue）時表示，菲律賓還將購買更多飛彈系統、戰艦以及多用途戰機，以整合空中與飛彈防衛系統。

布勞納提及戰略夥伴對菲律賓的重要性，稱菲律賓將尋求與印度進行聯合製造、技術轉移等合作，強化自家國防產業。

印度曾出售「布拉莫斯」（Brah Mos）超音速巡弋飛彈予菲律賓。