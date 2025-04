緬甸地震增至3471死…部分災區降雨 救援機構憂「恐增加救災難度」

緬甸上月發生強震,造成重大傷亡。救援機構表示,部分災區這週末持續降雨,恐使救援工作難度提高、災民感染疾病風險攀升;聯合國救援機構指出,需要更多帳篷安置無家可歸者。

緬甸官方媒體報導,3月28日發生的這起強震,迄今已造成3471人死亡、4671人受傷,另有214人仍下落不明。

許多援助機構已示警,緬甸近來的異常降雨加上極端高溫,可能使無家可歸的地震生還者群體中,爆發霍亂等疾病。

造訪緬甸災區的聯合國人道事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)負責人佛萊徹(Tom Fletcher)在社群平台X上發文說:「許多家庭在殘破的家園外頭餐風露宿,而且目睹親友遺體從瓦礫堆中搬出來。(民眾)真的擔心會有更多地震接踵而至。」

佛萊徹說:「我們需要給這些生還者帳篷和希望,以利他們重建破碎的生活。」他也說,強有力且互相配合的行動,是盡可能挽救更多人命的關鍵。

緬甸的鄰國,諸如中國、印度和其他東南亞國家,紛紛在過去一週派出救援人力和物資,協助緬甸受災區的重建工作;這些地震災區人口約有2800萬。

美國已承諾向緬甸提供至少900萬美元援助地震災區,但負責外援事務的美國現任和前任官員皆表示,美國因先前取消外援計畫,影響到對緬甸的援助行動。

美國國際開發總署(USAID)前高階官員瑪希亞.黃(Marcia Wong,音譯)向路透社透露,緬甸地震發生後趕赴當地災區的3名USAID員工已接獲通知,他們即將被解僱。

緬甸軍政府自2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)的文人政府以來,在治國方面遭遇困難,經濟和醫療等基本服務窒礙難行。日前發生的地震更讓這個情況雪上加霜。

聯合國(UN)表示,緬甸軍政府發動政變後內戰加劇,已造成300多萬人流離失所,人民普遍面臨糧食不安全的情況,且有超過1/3人口急需人道援助。