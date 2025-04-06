哥倫比亞叛軍團體分支繳械 邁向和平重要一步

哥倫比亞政府和武裝組織「南方公社」今天表示，從左翼叛亂組織「全國解放軍」分離出來的南方公社，與總統裴卓簽署了兩項協議，也繳交了戰爭物資。

在安地斯山地區（Andean）西南部巴斯托市（Pasto）舉行的一場活動上，南方公社（Comunerosdel Sur）表示，將手上爆裂物、手榴彈等裝置繳交出來，是南方公社渴望和平的表現。

大約300名南方公社武裝分子最終將解甲歸田、返回平民生活，上述行動為他們鋪平道路。

裴卓（Gustavo Petro）2022年就任哥倫比亞總統後就展開計畫要結束國內衝突，這項協議是邁向和平的最重要一步。

分析家表示，至於裴卓對全國解放軍（ELN）、哥倫比亞革命軍（FARC）分支團體和一些犯罪集團等所做的和平努力，則是進展甚微。