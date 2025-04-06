爭取選民支持 澳洲總理承諾協助家庭買儲能電池

澳洲5月3日舉行大選，鑒於能源價格是選民關注的重大議題之一，總理艾班尼斯今天承諾投入23億澳元（約新台幣474億元），協助屋主購買太陽能儲能電池，節省家庭的能源支出。

路透社報導，民調顯示，艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中間偏左工黨（Labor）與前國防部長達頓（Peter Dutton）率領的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）之間，支持度不分軒輊。後者競選政見之一，是強行要求液化天然氣業者將部分出口轉向國內消費，以降低電費。

艾班尼斯今天聲明表示，他的提議將為家庭省下約4000澳元（約新台幣8萬2500元），或一般儲能電池安裝成本的30%。

艾班尼斯表示：「電池將安裝在家中，儲存太陽能板所產生的電力，供應家庭在需要用電時使用。」

根據政府統計，目前澳洲1/3的家庭裝有太陽能板，但僅1/40的家庭有儲能電池。

國家黨領袖李特普魯德（David Littleproud）對澳洲廣播公司電視台（ABC）表示，工黨這項政策受惠的「只有被挑選的那幾個人」，在減輕租屋民眾和退休人士電費負擔上，作用不大。

而根據在野自由黨/國家黨聯盟提出的計畫，澳洲東岸的天然氣出口商將被強制要求提供額外10%至20%的商品給國內市場。而長遠來說，這個保守派聯盟希望澳洲能採用核能發電。