快訊

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

洗衣前泡水「別超過這時間」 專家：否則細菌狂飆萬倍

爭取選民支持 澳洲總理承諾協助家庭買儲能電池

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（路透）
澳洲總理艾班尼斯。（路透）

澳洲5月3日舉行大選，鑒於能源價格是選民關注的重大議題之一，總理艾班尼斯今天承諾投入23億澳元（約新台幣474億元），協助屋主購買太陽能儲能電池，節省家庭的能源支出。

路透社報導，民調顯示，艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中間偏左工黨（Labor）與前國防部長達頓（Peter Dutton）率領的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）之間，支持度不分軒輊。後者競選政見之一，是強行要求液化天然氣業者將部分出口轉向國內消費，以降低電費。

艾班尼斯今天聲明表示，他的提議將為家庭省下約4000澳元（約新台幣8萬2500元），或一般儲能電池安裝成本的30%。

艾班尼斯表示：「電池將安裝在家中，儲存太陽能板所產生的電力，供應家庭在需要用電時使用。」

根據政府統計，目前澳洲1/3的家庭裝有太陽能板，但僅1/40的家庭有儲能電池。

國家黨領袖李特普魯德（David Littleproud）對澳洲廣播公司電視台（ABC）表示，工黨這項政策受惠的「只有被挑選的那幾個人」，在減輕租屋民眾和退休人士電費負擔上，作用不大。

而根據在野自由黨/國家黨聯盟提出的計畫，澳洲東岸的天然氣出口商將被強制要求提供額外10%至20%的商品給國內市場。而長遠來說，這個保守派聯盟希望澳洲能採用核能發電。

台幣 澳洲 艾班尼斯

延伸閱讀

澳洲台裔當樂團靈魂人物 Matt驚人背景曝光

美能源部擬砍儲能電池、碳捕集項目經費 碳捕集聯盟：災難性撤資

無辜躺槍？美國貿易數據疑搞錯原產地 澳洲無人島遭「烏龍制裁」

熱浪襲全境 澳洲經歷最熱12個月 高出均值1.61℃

相關新聞

2議員遭以色列拒絕入境 英外交大臣：難以接受

英國外交大臣拉米今天表示，以色列拘留英國國會議員楊緣與穆罕默德並拒絕他們入境的作法，是「不可接受」且極度讓人關切的

討論加薩議題 法國埃及與約旦舉行三方峰會

法國總統馬克宏今天表示，他將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdul...

以色列宣稱未對救護車開槍 罹難志工手機影片打臉

巴勒斯坦紅新月會今天表示，在加薩遇難的救援人員手機內的影片，顯示他們生前的最後時刻。影片伴隨著巨大的槍響，還看得到救護車...

爭取選民支持 澳洲總理承諾協助家庭買儲能電池

澳洲5月3日舉行大選，鑒於能源價格是選民關注的重大議題之一，總理艾班尼斯今天承諾投入23億澳元（約新台幣474億元），協...

國際刑事法院逮杜特蒂殺雞儆猴 遭通緝領袖心慌慌

備受爭議的菲律賓前總統杜特蒂3月戲劇性被捕，震驚全世界，也讓國際刑事法院（ICC）通緝的其他領導人重新成為各界關注焦點

擁抱而非譴責偏離民主的領袖 川普讓世界愈來愈獨裁？

近來多個國家領袖作為日趨獨斷，土耳其總統厄多安逮捕政敵，以色列總理內唐亞胡加強干預司法，塞爾維亞總統武契奇搜查非政府組織。美國總統川普展開第二任期以來，傾向肯定這類作為而非譴責，助長各國獨裁風氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。